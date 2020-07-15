校門關鬼門開！暑假首日三峽屁孩飆車鳴笛　少年撞警車亡「間接兇手」曝光

記者陳豐德／新北報導

「一堆屁孩機車瘋狂鳴笛！」15號暑假首日凌晨1時許，新北市三峽就發生一起無照闖紅燈撞上警車的1死3傷慘案，有民眾目擊當時有一群屁孩飆仔來回鳴笛2趟後，三峽派出所的警力就打算出外巡視防止飆車，警察為了追屁孩綠燈直行時，才會遭闖紅燈的雙載少年攔腰撞上，目前這群飆車屁孩警方仍在追查當中。

▲三峽員警為了巡邏防飆抓飆車屁孩，綠燈直行時遭雙載少年撞上。（圖／記者陳豐德翻攝）



事發在三峽民權街、弘園街路口，一名目擊全程的女子指稱，當時有一大群屁孩騎機車瘋狂鳴笛，來回2趟後，警察就出去追人，其中一台機車左轉逃逸，其餘都是綠燈直行飆竄；此時有一台不確定是否為原先飆車屁孩的機車，看到紅燈沒停後撞上準備追屁孩的警車。女子斥責「我敢說，我看得很清楚，警察沒錯，做的是你們這些小孩半夜騎車愛鳴笛，擾人！而且很常這樣！」

警方表示，當時三峽派出所接獲報案指稱，民權街、弘園街口有民眾聚集、飆車，警員孫珀瑋、黃依芬接獲通報後執行防飆巡邏勤務，警車綠燈直行通過該路口時，遭陳姓少年雙載闖紅燈從側面撞上，警車失控也衝進路旁的小籠包攤車。

▼警車遭攔腰撞上後失控。（圖／記者陳豐德翻攝）

這起車禍造成陳姓少年現場失去生命徵象，送醫後仍宣告不治，而後座的蘇姓少年也騰空飛起後重摔，送往恩主公醫院急救中。至於孫姓員警左側臉部有玻璃劃傷（面積約5×5公分），黃員左手無名指玻璃劃傷，均意識清楚無生命危險，經酒測及抽血後排除雙方駕駛有酒駕情形。

根據現場曝光的影片，車禍現場不斷傳出員警大喊「不要動」的聲音，三峽警方也解釋當時因為噴飛的蘇姓少年一直想要爬起身子，擔心他會因此再度受創，所以才會希望他躺好等待警車到來。至於釀成這起車禍悲劇的飆車屁孩們，由於警方後續都在處理車禍事宜，尚無法前去追緝，後續將調閱路口監視影像後予以開罰。

網友看到後留言回覆「校門關鬼門開」、「不尊重自己的生命家人會很傷心的」、「我敢說他下次不敢了」、「孩子不懂爸媽在家操心的煩惱」、「不尊重自己生命的人，沒什麼好說的」、「無照就算了，你守法一點啊，高速闖紅燈撞死到底要人尊重什麼」、「希望同夥們看到這前車之鑑，乖乖回家睡覺，別再害人害己了」、「少一個自殺式移動神主牌」。

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▼少年所騎乘的機車嚴重毀損。（圖／記者陳豐德翻攝）

