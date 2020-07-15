結紮夫一心求子！慫恿「妻子纏上已婚鄰居」　借精圓夢…連生3女兒掉地獄

▲結紮夫慫恿妻子去勾引男鄰居，企圖借精生子（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南省乾姓男子和妻子婚後生下2個女兒，隨後結紮了，沒想到近年來，求子願望越來越迫切，決定進行輸精管「複通手術」，不幸失敗，無計可施情況下，他慫恿妻子去勾引一名有家室的鄰居，企圖「借精生子」來圓夢。可惜，幾年間，妻子接連3次懷孕，生下的也都是女兒，他頓時崩潰了。

據《光明網》報導，乾男家住雲南省鹽津縣柿子鎮，2002年經親戚介紹後，與同村的秀姓女子結為夫妻，共同生育2個女兒。

然而，2012年開始，乾男再生育一子來延續「香火」的願望越來越迫切，複通手術失敗，無法再生育的情況下，竟然讓妻子和已婚鄰居同居，得以「借精生子」。

就這樣，2013年至2016年期間，乾男一直以父親的名義，為後來出生的孩子辦理出生證、購買奶粉，扮演著「父親」的角色。2016年，在妻子與他人連續生下3個女兒後，一心想要兒子的他放棄了，拒絕撫養。

▲他一心想生個兒子。（示意圖／pixabay）

沒辦法，妻子秀女只得帶著3個女兒靠別人救濟為生。近日，在萬般無奈之下，她將丈夫起訴至鹽津縣法院柿子法庭，要求與對方離婚。

經審理，法官認為，秀女婚內與他人同居，並生育子女的行為嚴重違反法律規定，婚姻已無存續必要。於是，根據雙方的意見，法官判決雙方離婚；原告、被告共同生育的2個女兒由乾男撫養，秀女與他人生育的3個女兒由秀女撫養，雙方互不支付撫養費。

判決生效後，雙方沒有上訴，一場鬧劇就此收場。

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