中華電信獨賣XRSPACE一體機綁約1990元　周永明：XR將佔九成5G應用

▲XRSPACE MANOVA一體機即日起正式在中華電信獨賣。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

XRSPACE今（15）日宣布全新「MANOVA」VR一體機正式在中華電信獨賣，搭配5G購機方案月繳1,399元，綁約30個月，即可以1990元起的價格入手，更包含中華電信虛擬大巨蛋及Hami VR免費服務一年期，而且首波購買者再加碼贈送XRSPACE MANOVA付費內容兩個月免費體驗。

▲XRSPACE創辦人周永明。（圖／記者姚惠茹攝）

XRSPACE創辦人周永明表示，XRSPACE MANOVA的XR世界所打造的不是單純的應用商店，而是一整個虛擬世界的社交平台，並強調VR之前90%都是玩家孤獨自樂，但MANOVA是獨樂樂不如眾樂樂，未來只要打破VR的困境將佔5G整體應用的90%以上。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，5G最值得期待的就是XRSPACE的XR應用服務，讓消費者可以體驗中華電信5G虛擬大巨蛋、觀看Hami Video就像感受身在電影院內的體驗，更獨家引進The Show、太陽馬戲團全景360度影片、虛擬演唱會等，讓使用者體驗最新的5G XR社群娛樂。

▲XRSPACE總經理陶韻智。（圖／記者姚惠茹攝）

XRSPACE總經理陶韻智分享，內容是平台的核心，當中有數百種社交空間、虛擬化身、遊戲、教室、會議中心、MagicLOHAS等應用，像是玩家可以在MANOVA世界的市中心，結交世界各國的朋友，還有很多不定期舉辦的活動，像是音樂演唱會、名人演唱會、直棒球賽、空中英語教室等等。

陶韻智舉例，名人也可能出現在MANOVA的世界中舉辦虛擬握手快閃會，甚至媒體櫃裡面也網羅數千支高品質的加值影片內容，不用出門就可以跟朋友一起去到挪威看極光、到桂林看山水、到維多利雅大瀑布或俄羅斯看震撼的熱氣球美景，回到台灣也有北中南的空拍360度實境美景。

▲XRSPACE MANOVA搭配中華電信5Ｇ方案只要1990元即可帶回家。（圖／記者姚惠茹攝）

陶韻智補充，MANOVA的世界自發表以來又成長不少，那個世界有著永恆晴天的蔚藍海岸，戴上頭盔就能夠轉身走進迷人的海邊認識新朋友、丟丟飛盤、聽音樂、閒談聊天，還可以不用帶任何浮潛裝備，就能進到美麗神秘的深海場景之中，並透露創辦人周永明在此藏有神祕彩蛋讓玩家來探索。

陶韻智強調，XRSPACE MANOVA與其它VR裝置最大的不同就在於購買裝置，就能直接使用平台當中的數百種免費體驗，消費者可以輕鬆在虛擬世界享有各項體驗，包括教育、娛樂、旅遊、房地產、運動賽事、藝術人文、時尚、音樂等，真實感受獨樂樂不如眾樂樂的多人體驗。

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