想辦4G 499吃到飽還有機會！三雄官網都可線上秒續約

▲電信三雄目前都還提供499吃到飽續約方式。（圖／記者許力方攝）

財經中心／台北報導

雖然台灣5G世代正式來臨，不過因為初期的基地台佈建尚未完善，且資費偏高，因此有許多人都仍想繼續使用4G 499吃到飽的服務；而電信三雄也「從善如流」，在自家官網與App當中提供了499吃到飽的續約辦法，一方面讓消費者有所選擇，另一方面也可避免流失用戶。

中華電信早在今年3月時，就在官網上提出了499吃到飽的續約資費內容，除了維持4G上網是吃到飽外，網內則是45分鐘＋前5分鐘免費，而網外與市話則各為40分鐘免費。

而如果用戶仍想維持原先的「網內、上網雙飽」的優惠內容，那麼每個月得繳599元才能享有，兩年前4G 499的母親節的優惠資費內容。

在台灣大哥大方面，如果原有的4G 499吃到飽用戶想要續約原先的資費內容，那麼則需要下載官方的「台灣大客服」App，在登入門號之後，再點選「智能續約」，那麼就可續約原先的499資費優惠；內容包含了4G上網、網內雙飽，網外與市話各90分鐘免費，每月並會提供100元的國內通話金。

而遠傳電信的4G 499用戶若是想續約，則是要到遠傳官網點選續約方案；優惠內容包含了4G上網吃到飽、網內前5分鐘免費，2年合約網外110分鐘。