水淋鍵盤飛踢螢幕　男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！

▲黃姓男子大鬧圖書館被依侮辱公務員、毀損公務等罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

黃姓男子日前到台北市中山區的市立圖書館分館時，因為被館方櫃台女職員詢問，是否有書沒還？突然腦羞大聲回嗆「小心一點」，還飛踢櫃檯上電腦螢幕，拿水澆淋電腦鍵盤，館內其他讀者、工作人員都退避三分，櫃台女職員淡定請同事幫忙報警，台北地檢署16日依毀損公物、侮辱公務員等罪起訴黃男。

黃姓男子目前因有其他案件正在服刑中，檢察官透過視訊遠距訊問時，黃男辯稱自己有精神疾病，忘記當天為什麼會發生衝突，只記得那時候櫃台人員的態度不好，所以情緒激動失控。

檢察官調閱館內監視器，影音俱全的顯示，當時櫃台女職員提醒黃男，是否有書沒還？黃男就開始大鬧，不但飆三字經咒罵，還飛踢低矮櫃台上的電腦螢幕、用水澆淋鍵盤，造成相關電器線材毀損，幾分鐘之內，周圍的人都嚇到後退，只有這名女職員鎮定地請同事幫忙報警。

雖然女職員到警局表示，並不會感到害怕，也沒有要提告，但是台北市立圖書館認為此風不可長，仍以機關名義提出告發，檢察官調查認為黃男觸犯毀損公物、侮辱公務員等罪，依法起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「看！妳家的人都死光了嗎？」 弄丟項鍊拍桌要櫃姐賠錢...婦人下場曝

獨／「台灣噴射機」認了吸大麻 夢想家張宗憲：派對朋友塞電子煙給我

北市電梯安檢貪瀆案 貪官涉索賄遭聲押禁見！11共犯交保