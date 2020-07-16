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美將限制華為員工簽證　華為：這是不公正和武斷的行動！

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▲▼華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

▲華為設於英國雷丁的總部。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日宣布將對華為等大陸科技公司的特定員工施加簽證限制。對此，華為表示，華為獨立於中國政府運作，是「私人的、員工所有」的公司，「這是不公正和武斷的行動，我們對此感到失望。」

根據《每日經濟新聞》報導，華為指出，華為獨立於中國政府運作，是「私人的、員工所有」的公司，「限制我們不懈努力為美國和世界各地技術創新做出貢獻的員工的簽證，是不公正和武斷的行動，我們對此感到失望。」

▼美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

此外，英國首相強生（Boris Johnson）14日也下令，要在2027年底前將華為設備完全移除英國的網路建設。

對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，英方在沒有任何確鑿證據的條件下，以莫須有的風險為藉口，配合美國歧視、排除中國企業，公然違反市場經濟原則和自由貿易規則，違背英方已經做出的有關承諾，嚴重損害中國企業的正當利益，嚴重衝擊中英合作的互信基礎，中方對此強烈反對。

華春瑩還說，這不是一家企業、一個產業的問題，而是英方不計代價將商業和技術問題高度政治化的問題，是中國在英投資安全受到更明顯威脅的問題，是中國對英國市場能否保持開放、公平、非歧視的信心問題，「中方將全面、嚴肅評估這一事件，並採取一切必要手段，維護中國企業的正當合法權益。」

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