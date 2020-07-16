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美制裁華為員工稱「侵犯人權」　陸：美國才是最大人權侵犯者

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日宣布將對華為等大陸科技公司的部分員工實施簽證限制，理由是這些公司涉及侵犯人權。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，美國才是世界上最大的人權侵犯者，美國人民應該為擁有這樣滿嘴謊言的政客而感到難過。

華春瑩在例行記者會回答相關問題時指出，「恕我直言，美方雖然整天把人權掛在嘴邊，但美國才是世界上最大的人權侵犯者。」

華春瑩強調，美國關於中國人權的指控，是本世紀最大的謊言，美國政府應為此感到羞恥，「美國人民也應該為擁有這樣滿嘴謊言的政客而感到難過。」

▼華為在英國、美國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中國科技巨擘華為在英國、美國都受挫。（圖／達志影像／美聯社）

華為也在接受陸媒《每日經濟新聞》採訪時回應了此問題，華為指出，他們獨立於中國政府運作，是「私人的、員工所有」的公司，「限制我們不懈努力為美國和世界各地技術創新做出貢獻的員工的簽證，是不公正和武斷的行動，我們對此感到失望。」

此外，外媒16日報導，川普政府正考慮全面禁止中共黨員及其家人前往美國。對此，華春瑩表示，若報導屬實，美國此舉不僅違反國際基本準則，也無助於維護其大國形象，只能讓人感到美國的可悲，「作為世界上最強大的國家，美國還剩下什麼？它會給世界留下什麼樣的印象？」

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