新北警局成立指揮所「備戰三倍券發放」　侯友宜：我不會搶在第一波去領

記者羅婉庭／新北報導

振興三倍券15日領券作業正式開跑，民眾紛紛前往在郵局、超商排隊領取實體券。因有「萬元紓困之亂」的前車之鑑，新北市長侯友宜要求警局、區公所等相關單位全力配合，並成立指揮所管制勤務，隨時回報狀況。侯友宜也強調自己在第一波發放就領取，呼籲民眾若非急用可先避開人潮。

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者羅婉庭攝）

至於治安維護，侯友宜表示，警察局不僅建立單一窗口，更要不斷的在轄區巡邏，讓過程中能夠安全進行；警局保安科特別成立指揮所管制勤務，上午才回報，目前民眾排隊秩序非常良好。

警察局表示，郵局跟超商、超市通路新北市轄內加起來共有2968據點，沒辦法定點編排守望勤務，有請轄區加強巡邏，如果人潮過多，才會有專責警力到場協助交通疏導或守望。

至於領到實體券後如何使用？侯友宜回應，他不會搶在第一波就去領取，避免人潮集中時段， 所以他將在第二波到超商領取，領到三倍券後會到新北市觀光旅遊、住飯店，並到商圈夜市買買小東西，有效帶動新北市經濟，雖然只有微薄之力，還是希望新北市民在地消費，帶動地方經濟。

此外，經發局「振興168活動」也配合同時開跑，憑在新北消費的發票至官方網站登錄，即可享有月月抽千份獎品的機會，還有「加碼增值」住宿滿千送200元特惠券，或實體三倍券500元換特惠券800元，「限定方案」有全台學生特定方案、新北市民好市成雙等加碼活動。

在市場、夜市部分，特別推出「實體三倍券500元換特惠券800元」活動，採抽獎制，只要在7月15日中午12時至7月31日23時59分於振興168活動官網上登記兌換資格，8月4日中午將公布抽中的15,000位幸運兒，8月8日至指定地點換購特惠券，使用期限自換購日起至12月31日，新北5大夜市及38座公有市場都可使用，鎖定小額消費，帶起庶民經濟。