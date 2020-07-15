影／「新北振興168」好康上路　「不限三倍券」單筆消費200元抽特斯拉

記者羅婉庭／新北報導

振興三倍券15日正式啟用，「新北振興168」專案也同步開跑，新北市推出實體三倍券500元可兌換800元購物券，鎖定小額消費。此外，單筆消費滿200元（不限三倍券），就有機會抽特斯拉Model X、Model3，新北經發局長何怡明特地拍攝Kuso影片宣傳，號召市民與消費者們踴躍參與。

為了刺激消費，新北市長侯友宜也攜手業者啟動振興列車，推出「單一窗口資訊整合」、「加碼增值」、「限定方案」及「優惠專區」多項方案，在搭配中央振興三倍券使用部分，更加碼推出「地方版購物券」，用中央500元面額兌換800元購物券，入住指定飯店滿額1000元再贈200元購物券。

根據「新北振興168」抽獎活動規劃，除了最大獎項特斯拉，另外還有iPhone 11、郵政禮券5萬元等1萬份獎品，學生消費滿3000元更可加碼抽ipad、iphone、airpods等大獎，活動時間為7月15日至12月31日止。

▲「新北振興168」起跑，8月起祭出抽獎活動，第一波及年底加碼抽高級電動車特斯拉。（資料照／經發局提供）

經發局長何怡明表示，為了放大振興券使用效應，新北推出登錄發票抽獎活動，只要在新北境內消費單筆滿200元以上，即可參加滿額登錄發票抽獎，獎項包含萬元郵政禮金、iPhone11、apple watch等萬項獎品。

何怡明表示，新北串聯近千家店家，推出食、衣、住、遊各式優惠，商場、商圈、市場、夜市、觀光工廠、旅館、運動聚點、藝文館舍及文藝賣店、農會超市、漁港漁市和休閒農場等1000處場域消費，也有優惠，宏匯廣場、Panasonic、聲寶、淡水福容、板橋凱撒飯店、新板希爾頓、三井outlet、秀泰影城等業者共同響應。

同時，為了解決民眾在市場和夜市小額消費的問題，新北也推出可以用500元面額的振興券兌換16張面額50元，總計800元的新北特惠券，讓市民朋友能夠用小面額的特惠券在新北5大夜市及38座公有市場消費，發票登錄以及特惠券登記都將在7月15日中午12點開放。

在觀光旅遊方面，新北市府也與50家旅宿業者合作推出「逢8則發」活動，7月15日至8月31日的活動期間，遇8號、18號、28號，既有的優惠房價可再打8折；另自9月份起入住「新北ok旅館」，住宿消費滿1000元，即有機會獲得價值200元的新北購物券，可用於新北夜市及市場，限量1萬2500個名額。

▲新北市經發局推出三倍券500元面額可兌換800元新北版購物券。（資料照／經發局提供）