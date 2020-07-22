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女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話

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記者柯沛辰／綜合報導

台中一中商圈某家壽司店風評良好，網路評價也有4分以上，不料有女顧客近期和老闆聊天過程不愉快，把原先5星評價改降為3星。老闆發現後，凌晨找到女顧客本人臉書，連打3通電話，讓女客氣得將店家行徑PO網公審。

女客人早前曾給店家5星好評，但近期在Google評論改為3星評價，內容寫道「一個人來要小心老闆尬聊，只想好好安靜享受美食很難嗎？」老闆發現後，循線索找到女客人臉書，連打了3通電話，想詢問詳情，但時間是凌晨3點14分。

從女客人公布的對話截圖可見，老闆打了3通電話，眼看沒人接聽，隨即表明自己是壽司店家，「妳怎麼了？把5星改成3星，是不是我們哪邊做得不好？妳可以直接跟我們反映，還是我們有哪邊讓妳覺得不愉快？」

請繼續往下閱讀...

▲▼女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話。（圖／東森新聞）

▲女客人先是留下3星評價，隨後又降為1星評價。（圖／東森新聞）

女客人不堪其擾，憤而將對話截圖、事發過程PO上臉書公審，痛批老闆半夜變態肉搜，還打電話騷擾。為此，女客人再將3星評價降為1星，並留言批評「所以只要評論5星，就可以去肉搜網友，半夜打電話、加好友、標記對方，感覺真的很差」。

老闆接受《東森新聞》訪問時解釋，這位女顧客是店內熟客，經常帶男友來用餐打卡，本來想說閒聊幾句，沒想到會首次收到3星評價，「在那個時間，我剛好收完下班，都會每天去檢視（評價），她也才剛留3星，我太急了啦，真的很不好意思。」

▲▼女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話。（圖／東森新聞）

▲老闆道歉，坦承太急了，才會凌晨下班急著確認。（圖／東森新聞）

▲▼女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話。（圖／東森新聞）

▲老闆回覆該則評價。（圖／東森新聞）

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