韓國瑜獻金名單驚見「劉德華」　新莊王小姐關係人也在列

▲落選的國民黨總統候選人韓國瑜的政治獻金名單中驚見「王可莉」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

監察院上週五（10日）公布2020立委及總統選舉各組候選人政治獻金收支明細。本刊查閱發現，落選的國民黨總統候選人韓國瑜的政治獻金名單中，竟有一位與「新莊王小姐」事件有關連的「王可莉」，在去年10月5日捐了1000元給韓國瑜。

王可莉這個名字是在去年6月因名嘴吳子嘉爆料「新莊王小姐」事件時曝光，就連同名的臉書都被肉搜出來。不過，後來檢調查出王小姐本名是王安莉，而曝光的王可莉是王安莉的姐姐，王小姐本人也曾在接受媒體訪問時證實王可莉的臉書照片是她住在桃園的三姐。

由於捐款給韓國瑜的這位「王可莉」，其戶籍是在新北市汐止區，應該只是剛好同名同姓而已。另外，韓的政治獻金名單中，還有一筆捐款人與港星劉德華同名同姓的資料，不過設籍在高雄市鼓山區，去年12月3日捐款2千元給韓。

至於去年立委選戰中擔任台灣民眾黨台北市立委候選人蔡宜芳的「保母」的民眾黨前中央委員張益贍，二人2月還曾被媒體爆出不倫戀。本刊發現，張益贍在去年9、10月間共分5筆款項捐了12萬8千多元的政治獻金給蔡宜芳，可見張擔任保母相當稱職。

不過，蔡宜芳在去年11月25日將其中一筆5萬元的捐款返還，原來張益贍捐12萬8千多元已超過《政治獻金法》規範的捐款給單一候選人上限10萬元規定，但因蔡已返還，因此讓張免於受罰。



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