美國龍捲風「滅鎮」衛星對比照曝光　夷平建築一路狂襲270公里

▲美國馬薩爾科技(Maxar)揭露羅靈福克城鎮災後慘況。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國毀滅性龍捲風24日橫掃密西西比州與阿拉巴馬州,至少26人死亡,其中以密西西比州城鎮羅靈福克(Rolling Fork)與銀城(Silver City)受災最嚴重。根據華盛頓郵報揭露的衛星影像對比照,原本綠意盎然的街區早已淪為一片土黃殘瓦。

Absolutely horrific damage in Rolling Fork, Miss. from a powerful EF4 tornado that struck Friday night.



26 people died across #Mississippi.



This before-and-after satellite imagery is sobering.



Credit: Planet Labs PBC; NAIP imagery courtesy of the USDA Farm Service Agency pic.twitter.com/1Wake4mI4F