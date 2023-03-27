美國龍捲風「滅鎮」衛星對比照曝光　夷平建築一路狂襲270公里

▲美國馬薩爾科技（Maxar）揭露羅靈福克城鎮災後慘況。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國毀滅性龍捲風24日橫掃密西西比州與阿拉巴馬州，至少26人死亡，其中以密西西比州城鎮羅靈福克（Rolling Fork）與銀城（Silver City）受災最嚴重。根據華盛頓郵報揭露的衛星影像對比照，原本綠意盎然的街區早已淪為一片土黃殘瓦。

Absolutely horrific damage in Rolling Fork, Miss. from a powerful EF4 tornado that struck Friday night.



26 people died across #Mississippi.



This before-and-after satellite imagery is sobering.



Credit: Planet Labs PBC; NAIP imagery courtesy of the USDA Farm Service Agency pic.twitter.com/1Wake4mI4F — MyRadar Weather (@MyRadarWX) March 26, 2023

文中比較羅靈福克城鎮在2020年7月13日與2023年3月25日同個地點衛星影像，可見多棟建築物被夷為平地、樹木遭連根拔起，顯示出這場龍捲風造成的破壞程度。美國國家氣象局密西西比州傑克遜氣象學家普萊斯（Nicholas Price）先前表示，龍捲風約莫在地面停留1小時，形成約270公里的破壞路徑。

當時龍捲風的風速高達80英里（約128公里），伴隨降下猶如高爾夫球大小的冰雹來襲。羅靈福克小學（Rolling Fork Elementary School）學校建築物屋頂受損，周圍樹木幾乎全數倒下，鎮上水塔扭曲倒在地上，附近的羅靈福克訪客中心與博物館同樣受災，倉庫建築幾乎淪為廢墟。

另外，美國馬薩爾科技（Maxar）也揭露羅靈福克災前與災後的對比照。