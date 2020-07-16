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錢櫃大火燒出貪官　北市府：若有不法絕不寬貸

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▲▼台北市林森錢櫃ktv大火,台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

▲錢櫃林森店日前發生大火，台北市長柯文哲抵達現場 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

錢櫃林森店4月發生大火，釀6死悲劇。北市府加強營業場所電梯安檢，卻有公務員向業者索賄。台北地檢署15日指揮調查局，搜索包括北市建管處使用科2名承辦人辦公室等27處，並傳喚39名相關人釐清案情。對此，北市府強調，若有不法絕不寬貸。

檢調查出，北市府都發局建築管理工程處使用科2名業務承辦員曾華崇、周宗錡，涉嫌利用北市府加強營業場所電梯安檢時，向業者收賄，放水讓不該核准的電梯取得使用執照，更以工作繁忙需要聘請私人助理為由，向廠商索討每月5萬4千元。台北地檢署15日指揮調查局搜索包括北市建管處使用科2名承辦人辦公室等27處，並傳喚39名證人和被告到案釐清案情。

建管處表示，今天檢調單位進入市府搜索，機關都有配合，尊重司法調查，希望司法機關秉持公平、公正、勿枉勿縱，內部會加強對公務人員的宣導，因相關調查還在進行，且建管處無法獲知檢調所掌握的資訊，檢調調查告一段落之前，不會有進一步處置。

▲台北中山區林森錢櫃大樓火警，民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

▲民眾受不了濃煙整個人站在牆外，狂揮手、甩外套向外求救。（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

建管處指出，目前被調查的員工全數在職，視司法調查結果再做因應，若有檢調有具體事證且被起訴，只要有掌握具體犯罪事證，建管處會召開人評會，對公務人員懲處；在行政面上，則會調整職務、調離現在科室，不會讓他們再讓做原來的工作。

台北市政府副發言人戴于文表示，清廉勤政是市府一慣堅持的價值，該案目前尚在偵辦中，北市府全力配合檢調單位調查，若有不法絕不寬貸。

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