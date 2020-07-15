台中港小黃墜海「2人破窗逃出」！他拼命游上岸…轉頭同事卻消失

▲台中港發生計程車墜海意外。（圖／報系資料照，下同）

圖、文／CTWANT

台中港今（15日）凌晨發生計程車墜海意外，造成4人溺斃，全車僅1人生還，事故原因目前仍在調查中。僥倖逃生的李嘉鈺回憶事發經過，指自己當時打破車窗逃生，同事楊恩潭一度有跟著脫困，無奈現場光線昏暗，加上當時退潮無法游往岸邊，他撐了1個多小時才抓到梯子，但同事早已不見人影。

警方初步調查，黃聰福（52歲）、許文成（71歲），楊恩潭（65歲），以及李嘉鈺是離岸風機維護工作船上的船員，4人同屬全港通航業公司；由於船隻靠岸休息，一行人和其他同事便外出聚餐、唱歌，回程時分乘2輛計程車；不料謝姓司機駕駛的計程車疑因下雨導致視線不佳，竟直接往海邊開去，車輛隨即墜海。

▲計程車被打撈上岸，車頭嚴重毀損。

計程車落水後，先是往後翻覆，接著開始朝港口反方向漂去，並呈90度垂直下沉，過了一陣子才緩緩浮上海面；事發當下，李嘉鈺踹破後車窗脫困，奮力游上岸後報警求助。警消獲報緊急出動救援，並派人下水搜尋，陸續尋獲謝姓司機、黃聰福、許文成及楊恩潭，無奈4人溺水多時，被救起時已明顯死亡。

唯一生還者李嘉鈺透露，墜海後他立刻打破左後側車窗逃生，而楊男也有跟著他一起脫困，但當時光線太過昏暗，才一回頭對方就失去蹤影；由於當時正值退潮，李嘉鈺用盡力氣往岸邊游，卻始終無法接近碼頭，只能在海面上載浮載沉，直到1個多小時後，他才抓到梯子成功上岸。

▲墜海意外釀成4人死亡。

噩耗傳出後，死者家屬都相當悲慟，其中黃男大姊透露，弟弟有2個孩子，長子目前上大學，小女兒才國小4年級，而他先前在港務公司工作10多年，近期剛好換了新公司，才剛從八里碼頭調到台中港不到1週，不料竟發生憾事；死者家屬表示，意外發生不能怪誰，只能說弟弟搭錯了車，現在只希望相關單位盡快查明真相。

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