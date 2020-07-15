王時思、周幼偉離開台南　市長黃偉哲頒發感謝牌表彰兩人貢獻

▲台南市長黃偉哲在15日市政會議中，特別藉由頒發感謝狀來歡送要離開台南市的副市長王時思（左二）、警察局長周幼偉（右二）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲在15日市政會議中，特別藉由頒發感謝狀來歡送要離開台南市的副市長王時思、警察局長周幼偉，黃偉哲感性的表示，兩人對於台南的奉獻令人動容，相信應該會永遠留在市民的心中，台南市永遠是兩人的故鄉，歡迎隨時回來看看大家，他們永遠都是最懷念的工作夥伴。



台南市長黃偉哲表示，王時思副市長將她珍貴的9年半時間貢獻在台南，協助歷任市長推動政務，包括時任台南市長的賴清德副總統，以及時任代理市長的行政院李孟諺秘書長，雖然她現在暫時先回歸家庭，相信在不久的將來可以期待她來繼續為大家服務，不論是在哪個部門。



此外，黃偉哲也表達對於周幼偉局長的敬重與不捨，他在短暫的1年任期中，經常以警察局為家，治安工作績效相當讓市民肯定，也讓民意代表都非常讚賞，周局長這1年的表現，不管是在警政署或者是平面媒體的民調中，讓台南市的治安滿意度都是最好的，相信大家都有目共睹，但是戰士不能選擇戰場，公務員對於為民眾服務的處所，還是必須尊重上級長官的指派，非常感謝周局長對於台南的付出。

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