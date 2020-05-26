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52秒影片曝！國光司機「黑夜雙手狂搖方向盤」　她驚醒：好險只搭到朝馬站

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國光夜車司機「雙手狂搖方向盤」影片曝光　她驚醒：好險只搭到朝馬站。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

▲女乘客在黑暗中拍下國光司機雙手不斷搖晃方向盤，並向站方反映。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女乘客17日凌晨在林口搭乘台北往高雄的國光客運，卻發現司機在黑夜中，雙手不斷搖晃方向盤，在朝馬站下車投訴。客運公司回應，當時司機因感冒身體不適，但車上有「防撞系統」，當下沒聽到「嗶嗶」聲音，代表是在安全狀況下行駛，之後已要求他停駛。

女乘客在「爆料公社」臉書社團貼出當時拍下的52秒影片，她說，上車睡到豐原時被晃醒，覺得司機開車超怪，但又不敢驚擾他，中途停靠朝馬站，拿拍下的影片詢問站務員，「他回：『我會跟司機說，請他好好開車』。然後司機就繼續南下了…好險我只搭到朝馬站就下車了。」

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▼女乘客拍下司機雙手放頭上伸懶腰後，繼續把手放在方向盤上晃。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

國光夜車司機「雙手狂搖方向盤」影片曝光　她驚醒：好險只搭到朝馬站。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

根據影片，司機雙手握著方向盤，左右不斷晃動，途中一度把手放頭上伸懶腰後，繼續將手放回方向盤上搖晃，導致車身、乘客椅背、前方的跑馬燈晃得超大力。

對此，國光客運朝馬站長曠蘭美表示，這名駕駛員有點感冒，「他手是一直在晃沒有錯」，在朝馬站就已和對方提醒；且車上有「防撞系統」，當下沒聽到「嗶嗶」聲音，代表是在安全狀況下行駛。她說，隔天也馬上對受到驚嚇的女乘客說明情況並道歉。據了解，這名司機是新進人員，目前已被停駛國道路線，會加強教育訓練。

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