國光客運首輛「自行車專用巴士」內裝曝　電競級皮椅可載15人+15輛車

▲國光客運打造自行車專用巴士。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

配合「2021自行車旅遊年」，國光客運提前部署打造自行車專用巴士KBB，車上可載15位乘客及15部自行車，今日車輛也首次對外亮相。國光客運副董事長王應傑表示，若未來市場反應良好，將會繼續改裝增加專用巴士的數量。

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▲國光客運副董事長王應傑。（圖／記者賴文萱攝）

國光客運為了迎接2021自行車旅遊年，斥資50萬元提前打造自行車專用巴士，王應傑指出，早在新冠肺炎疫情爆發之前就已著手規劃，目前國內旅遊盛行，希望能透過生力軍的推出，降低自行車環島門檻，提升自行車旅遊附加價值。在疫情過後，也希望能吸引歐美日高端旅遊團的市場，讓國內外旅客都有機會以自行車慢遊台灣。

▲▼自行車專用巴士採用電競級皮質座椅。（圖／記者賴文萱攝）

這次自行車專用巴士共可以容納15位乘客、15部自行車，內裝採用高質感木紋地板與電競級皮質座椅，另外，司機也為10年以上大客車專業經驗專屬駕駛。王應傑說，目前先打造1輛，若市場反應良好，後續也會繼續增加自行車專用巴士的數量。

▲▼國光客運自行車專用巴士。（圖／記者賴文萱攝）

目前這部自行車專用巴士共搭配有4條深度旅遊行程，包含有台灣屋脊塔塔加輕騎深旅2日遊、塔塔加-新中橫-日月潭輕騎深旅3日遊、旭海秘境輕騎深旅4日遊以及台灣環島全覽12日遊，團體旅遊售價自11,900元起至21,900元起不等。團體行程預計10人以上成團，行程會備有專業領騎、壓隊、導遊與司機等，讓國人能從自行車旅行中感受台灣的獨特魅力。

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