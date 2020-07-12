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「台北西站拆遷」國光客運討補償！　北市府敗訴要付3228萬

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▲國光客運台北西站（圖／翻攝google map）

▲國光客運台北西站拆除前的樣子。（圖／翻攝google map，下同）

記者陳羿妏／台北報導

國光客運台北西站的A、B建物為配合北市府「西區門戶計畫」，於2016年底遭拆除，不過事後國光客運想申請拆遷賠卻遭北市府拒絕，提訴願也被交通部駁回，因此提起行政訴訟。對此，台北高等行政法院審理後，判北市府敗訴，須補償國光客運3228萬1345元，全案可上訴。

判決指出，國光客運台北西站先前分別有A、B兩棟建物， A棟主要為車站及辦公室、B棟則是候車室，國光客運當時已和台北市政府簽好契約，使用期間到2017年4月10日為止，然而，適逢市府辦理「西區門戶計畫」，國光客運於2016年10月配合終止契約，並且返還土地，同年年底拆除。

台北西站拆除後，國光客運於同年12月28日請求北巿府依「拆遷補償自治條例」核發拆遷補償費，卻遭市府以土地使用契約規定為由拒絕，再向交通部提起訴願，仍是遭到駁回「不受理」，最後才會決定提起行政訴訟，要求市府補償1億480萬2237元。

法院調查，其實北市府有編列預算，獲議會審查通過，市長柯文哲也曾指示「合理合情合法補償」5202萬1094元，只是後來市府法務局此舉認為無法律根據，補償因而沒下文。

法院提到，國光客運台北西站的A棟建物當初核准為「臨時建物」，國光客運就已同意不要求任何賠償，故A棟不得列入補償，不過就土地使用契約第15、16 條規定，B棟是國光客運承接台汽公司營運使用的既有合法建物，因此可以獲得補償。

全案由台北高等行政法院審理後，依拆遷補償自治條例規定，判台北市政府須給付3228萬1345元的補償金給國光客運，全案仍可上訴。

▲國光客運台北西站（圖／翻攝google map）

▲台北西站現今外觀。


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