蘇貞昌火速拔掉兩警長　王世堅：過於武斷…獎懲應一致

▲王世堅認為，所有獎懲要有一致標準。（圖／翻攝自YouTube／新聞面對面）

記者黃巈禾／台北報導

台南發生槍擊案、高雄舞廳發生殺人案，行政院長蘇貞昌為此怒拔台南、高雄警察局長，引發地方及外界的反彈聲浪。對此，民進黨台北市議員王世堅批評，蘇貞昌好惡成見居多，過於武斷不客觀。

王世堅表示，蘇貞昌這次迅雷不及掩耳的換人，假借說要改善治安，其實是個人的好惡成見居多」，他也引用台南市長黃偉哲說的話，黃偉哲第一時間說若發生殺人事件、治安事件，警察局長就要下台，那22縣市不曉得換幾輪了。

王世堅拿出台北市政府暴力犯罪統計資料說明，暴力犯罪包括故意殺人、擄人勒索以及強盜案件，以故意殺人為例，這25年來，1995年217件，1996年205件，1997年158件，治安確實有改善，台北市長柯文哲執政後，從2015年依序開始為72、62、65、67、44件。

王世堅認為，台北市是首都，治安最好的地方，因為不只台北市警力，還有國安單位、調查局等單位，這樣情況下，台北暴力犯罪，故意殺人的部分一年還有44件，現在蘇貞昌單單以上個月高雄、台南開槍、殺人的個案，就說警察局長不合適，「坦白講，我覺得這樣過於武斷、不客觀」。

王世堅再指，要改善治安，確實從訂一個目標管理，要求這些首長做到，這是對的，但要有一致標準，以台北市來說，隊長、所長、分局長到局長，都有量化，一定的標準，在人事懲處上公平，才有辦法要求警察首長盡力掃蕩犯罪、維護治安，因此，所有獎懲要有一致標準。