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香港立法會民主派初選　新華社批：公然挑釁港版國安法

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▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲香港民主派日前為推舉立法會提名人，舉行初選投票。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

香港立法會選舉將於9月舉行，民主派日前舉行初選，由本土派、積極示威者大勝，但選舉後香港特首林鄭月娥警告，此舉可能違反香港《國安法》中的「顛覆國家政權」。背靠北京意志的大陸官媒《新華社》15日也發表時評痛批，這是對香港基本法和香港國安法的公然挑釁，支持特區政府深入調查、依法查處。

《新華社》時評指出，「反中亂港」分子和反對派政團，日前罔顧有關法律和香港新冠肺炎疫情嚴峻形勢，執意進行所謂立法會選舉初選，明目張膽干預選舉，為反對派參選協調造勢。

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

文章稱，這一行徑嚴重干擾和破壞香港現行選舉製度，嚴重破壞立法會選舉的公平公正，製造虛假民意是這場反對派所謂「初選」活動的主要意圖。直指幕後操盤者擺明是想借民主之名，操弄民意來干預、操控選舉，侵犯其他參選人的合法權益。

時評定義，此次民主派立法會初選，是有明確的政治目的，是黑暴、攬炒的變種。從戴耀廷設計的「奪權三部曲」到其後的「真攬炒十步」，明目張膽地提出反對派在贏得立法會過半議席後，以全面否決特區政府的財政預算案為手段，癱瘓特區政府運作，以實現所謂「攬炒」，實現立法會選舉議席過半的目標，進而篡奪特區管治權。

▲▼ 新冠肺炎,香港,香港疫情 。（圖／路透社）

▲香港近日爆發第三波疫情 。（圖／路透社）

林鄭月娥於日前表示，如果泛民初選的目的是達到「35+」的選舉結果，且目標是阻撓港府政策的話，可能會違反港區國安法中的顛覆政權罪行，「如果有這種情況就需要處理」。

香港中聯辦發言人點名，協調初選的香港大學學者、「佔中」發起人戴耀廷，指他目標是奪取香港管治權，想上演港版「顏色革命」。

據了解，香港泛民主派於11、12日兩天，針對9月的立法會議員改選舉行初選，以協調泛民陣營的出戰名單，達成「35+」的目標，即獲得立法會70席中的過半數議席。該初選約有61萬人在網路上或前往投票所投票，人數遠超出預期。

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