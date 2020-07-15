屏東監獄人氣商品「醬油、紅豆餅、冰淇淋」　3倍券也買得到

▲屏東看守所人氣最夯商品紅豆冰淇淋 。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福／屏東報導

政府3倍券15日上路，有不少行業加碼祭出優惠搶3倍券商機，矯正署屏東監獄及屏東看守所加入搶券行列，其中監獄人氣最夯的商品「鼎新醬油」、看守所與「紅豆餅冰淇淋」已擴充產能，滿足消費者需求。

屏東監獄生產的「鼎新醬油」上市後，天然豆子釀製，贏得消費者口碑，一直是監獄人氣最夯商品之一，尤其在防疫期間更搶手，獄方決定擴充「醬油工場」生產設備，從原本年產量300噸提升到400噸以上，滿足消費者需求 。

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除「鼎新醬油」外，監獄牛軋糖、堅果塔、芝麻糕等食品，也是熱銷商品，預料3倍券上路，可望帶來一波商機。

屏東看守所今夏推出的「紅豆餅冰淇淋」大賣，不到1個月便湧入3萬顆訂單，供不應求，原本冷凍設施不足，產量無法提升，日前和樂宴會餐廳董事長莊育棟捐贈冷凍設施，產量大幅提升。

屏東看守所人員表示，目前該所每日紅豆餅冰淇淋產量可提升到1200至1500顆，有紅豆、香草、香檳葡萄、薄荷巧克力等口味，每顆20元，餡料飽滿，歡迎消費者使用3倍券購買，經濟實惠，不但吃又消暑，還能幫助收容人習得一技之長，一舉數得。

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