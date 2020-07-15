神級「咔滋雞皮」回歸首日排隊！肯德基「買1送1」倒數2天

▲「紐奧良咔滋雞皮」開賣首日優惠掀排隊熱潮。（圖／肯德基提供）

記者林育綾／台北報導

肯德基近來吹夜市美食風！今年初限時限量販售的「紐奧良咔滋雞皮」引發網路熱議，甚至被網友封為「神級產品」，敲碗求繼續賣，業者也在昨（14）日起宣布回歸全台門市，開賣首日也出現排隊人潮，3間指定門市更推出「買1送1」活動只到16日，還有珍奶加雞皮的組合餐99元。

▲14日晚間7點多，台北士林店門口已聚集不少等候購買的民眾。（圖／肯德基提供）

網封神級產品的「紐奧良咔滋雞皮」14日起回歸，在8月31日前於全台肯德基門市、每晚8點宵夜吧準時開賣，同時在台北士林、新竹大同、台南中華3間門市推出開賣首3日「買1送1」活動。

業者表示，昨日晚間7點多，台北士林店門口已聚集不少等候購買的民眾，拿到號碼牌1號的陳先生表示，平常吃鹽酥雞的時候都會點雞皮，上次肯德基開賣的時候，有排隊但沒買到，這次全台開賣，剛好買一送一的店又在住家附近，所以特別提早來；另外也有民眾表示，上次開賣就已有享用過，難忘雞皮唰嘴的口感，得知這次有買一送一，特別從內湖一下班就趕過來排隊。

▲▼此次拿到號碼牌1號的民眾。（圖／肯德基提供）

「紐奧良咔滋雞皮」以經典11種獨門香料醃製，酥炸後撒上美式紐奧良風味粉，以獨特美式風格重新詮釋「台味街邊美食」。

肯德基近來將「夜市美食」元素注入，除了「紐奧良咔滋雞皮」，還有台式經典「ㄎㄎ珍珠奶茶」、國民甜點「整顆布丁奶茶」及長期受消費者歡迎的「雙色地瓜QQ球」此等夜市系小食，更推出雞皮與奶茶組合而成的「咔滋雞皮滿足餐」99元，讓消費者不必去夜市人擠人，也可享受到國民夜市美食。

▲肯德基近來主打「國民夜市美食」，更推出雞皮與奶茶組合而成的「咔滋雞皮滿足餐」。（圖／肯德基提供）

另外摩斯漢堡也在今（15）日推出新品「泰式椒麻雞腿堡」、「印度咖哩豬排烤餅」，讓消費者不出國也能吃到異國美食！此外為了慶祝節氣大暑日來臨，將於7/22上午10:30後推出限時「大薯買1送1」優惠；2款新品咖啡「甘蔗摩斯咖啡」、「甘蔗拿鐵咖啡」在7月底前享第2杯半價；而即日起至8/31也推出「A加B優惠點心組」69元。

▲摩斯漢堡將於7/22推出「大薯買1送1」優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

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