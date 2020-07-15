立院動用警察權護陳菊？　鄭運鵬：國民黨動員「議事衝突助理權」最可恥

▲陳菊離開立法院。（圖／讀者提供）



記者林銘翰／台北報導

監察院長被提名人陳菊原訂14日上午要在立法院接受資格審查，因國民黨團杯葛無法上台備詢，最後在數十名警察的保護下搭車離開立法院，國民黨團15日指控立法院動用警察權保護陳菊進出，且陳菊目前沒有監察院長身份，質疑「是不是立法院長指揮的」。對此，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，保警是協助保護所有立委，最可恥的是國民黨，動員根本不存在的議事衝突助理權。

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院，但陳菊仍在清晨6點多民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場。不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊於上午11時28分在民進黨立委的護送下順利離開立法院。

國民黨團15日上午召開「民主已死！立法院30年來首次動用警察權！」記者會，指控立法院動用警察權保護陳菊進出，且陳菊目前沒有監察院長身份，只是一介平民，質疑「是不是立法院長指揮的」。

▲民進黨團幹事長鄭運鵬（中）。（圖／記者林敬旻攝）



對此，鄭運鵬15日受訪時表示，針對14日立法院發生的衝突，保警是協助保護所有立委，當然包含國民黨立委的安全，並不是議場內的警察權，民進黨團也不會答應議場內動員警察權。

鄭運鵬批評，最可恥的是國民黨，動員根本不存在的議事衝突助理權，助理充人數加入議事衝突，是完全不能接受的事情。民進黨團立委比較多，合法助理也絕對不會比國民黨少，但是民進黨團絕對不會讓助理加入衝突，否則這樣會沒完沒了，因此民進黨團要求嚴格依法送辦。

鄭運鵬強調，民主政治議事衝突難免，但是民主就是［數人頭代替砍人頭］，所以衝突都是立委自己來，誠懇呼籲這次不但要依法送辦，未來立法院也不能再發生這種亂象。

其他人也看了這些...

►幕後／綠營揭藍營武鬥陳菊2目的 竊喜只留下玉珍的帽子、雪生的肚子

►幕後／國民黨突襲議場3階段攻勢曝光 目的要「凸顯陳菊最狼狽模樣」

►國民黨團分三班制堅守議場 民進黨團「待設備修復就考慮排除」

更多熱門新聞...

►范雲被陳雪生「頂三次」 怒控性騷擾…竟遭諷：不會懷孕！

►全文／陳菊向全體國人報告：憲改完成廢除監察院後會光榮離開

►圖／立院藍綠推擠！林俊憲疑勒脖林為洲 王定宇、洪孟楷肢體衝突

►振興一下我們的美麗