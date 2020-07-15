李來希酸領取三倍券：排到嘴歪眼斜、哪個天才出的點子？

▲振興三倍券15日開始發放，龜山區郵局一早有民眾排隊等候領取。（圖／記者沈繼昌翻攝）



實習記者李佩弦／台北報導

振興三倍券15日正式上路，郵局及超商都出現大排長龍的現象，國民黨在記者會上批三倍券的領取亂象，提醒民進黨應該要苦民所苦，儘速改善亂象。對此，全國公務人員協會前理事長李來希在臉書大嘆，「這政策是出自於哪位天才的點子，請站出來說清楚講明白，排隊排到嘴歪眼斜，下次是要排骨灰罈嗎？」。

李來希在臉書上批評，「排隊排到嘴歪眼斜」，早上想到超商買車票，卻被排隊領三倍券的人潮堵住，火車票買不成，轉往郵局買三倍券，排隊人龍加上高溫天氣讓我怯步，還聽到排隊的人不斷抱怨，難不成下次推出的是要人民排隊買骨灰罈嗎？

針對三倍券領取的亂象，李來希表示，這是什麼爛政府推出的爛招數，以為人民愛排隊嗎？排隊買珍珠奶茶是我們自願，但排隊買口罩、排隊買酒精、排隊買衛生紙、排隊等紓困，我們可是百般無奈啊！這政策是出自於哪位天才的點子，請站出來說清楚講明白，冤有頭債有主，讓人民知道她是誰？

李來希還說，這兩千元折價優惠，猶似嗟來之食，真的不食也罷！這所謂的三倍券是我們用一千塊大洋買來的折價代幣，需要這樣子折騰我們的人民嗎？

不過為了分散領取三倍券的人潮，經濟部與超商提出合作，推出咖啡分享券等晚鳥優惠；此外，要前往郵局領取的民眾，採取「分流領券」，身分證（居留證）尾數單號，一、三、五領；身分證（居留證）尾數雙號，二、四領；周六不限，身分證（居留證）單雙號皆可領；委託代領者，依代領人身分證（居留證）單雙號領取。

▼李來希拍攝三倍券（圖／翻攝自李來希Facebook）

