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毒藥是「毒老公用剩的」！幼稚園女師「報復同事」粥中投毒…25名幼童倒下

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▲▼河南幼稚園老師投毒，23幼兒中毒。（圖／翻攝自微博）

▲河南幼稚園老師投毒，23幼兒中毒。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省焦作市此前發生一起震驚社會得幼稚園投毒案，造成共計25名幼童中毒，其中1人死亡，22人受傷。該起令人氣憤的命案15日上午在焦作中院公開審理，女兇手王雲在庭上承認，投毒是為了報復同事，「當時沒有考慮到小朋友。」

據《澎湃新聞》報導，案情指，王雲被控以兩項罪名，分別為故意傷害罪及投放危險物質罪。

故意傷害罪是指，王雲在2017年2月19日將網購的亞硝酸鈉（NaNO3），投入馮姓丈夫的水杯之中，致對方中毒住院。經鑑定，馮男的傷情達到輕傷。

▲▼河南幼稚園老師投毒，23幼兒中毒。（圖／翻攝自微博）

▲23幼兒中毒。（圖／翻攝自微博）

投放危險物質罪則是，王雲2019年3月27日將亞硝酸鈉投入幼稚園中餐加班的飯盆裡，致25名幼童中毒，其中1人死亡，21人構成輕傷，1人輕微傷。

王雲是焦作市解放區萌萌學前教育幼稚園老師，負責小班。她承認，投毒前一天與負責中班的孫姓老師，因孩子打架的學生管理問題發生矛盾，認為孫老師向園長打小報告，所以想要報復。

案發當天，飯盆裡的加餐甜粥是中班幼兒的食物。王雲為了報復孫老師，就在其中投放亞硝酸鈉，理由是因為孫老師「有時候會嘗。」據悉，該亞硝酸鈉是王雲此前對丈夫投毒後用剩下的。

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