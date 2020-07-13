蘇揆一怒拔官！台南市警局長「治安滿意度第一」　周幼偉：問心無愧

▲台南市警局長周幼偉經常親自帶隊拼治安，如今發生槍擊案且偵破，仍被追究「治安不佳」責任，將被拔官。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌不滿台南、高雄治安問題，警政署13日下午報內政部調整台南市及高雄市2位市警局長的職務。對於台南市警察局長周幼偉的去職，黃偉哲市長表示，尊重中央警政人事權，並對周幼偉去職感到不捨。台南市警局長周幼偉則表示，警方全力拚治安，問心無愧。

警政署表示，近期陸續發生高雄舞廳殺人命案及台南市槍擊案，已影響民眾治安觀感，高雄市與台南市警察局長為地方治安首長，應勇於承擔責任，已報請內政部職務調整，國人對社會治安及安全生活的殷切期盼，是警方責無旁貸的責任。

黃偉哲表示，對周幼偉被撤換感到不捨，也肯定周局長1年來對治安等警政工作的努力與表現，讓台南市治安滿意度及警察滿意度都是六都第一，雙料冠軍。同時，他也為周幼偉抱屈，「比台南更嚴重的有好幾個縣市，若依這標準換過好幾輪了」。他尊重中央警政人事權，但希望中央對警政首長調動要有全國一致的標準。

周幼偉表示，台南去年11月發生舞廳酒客衝突，警方在9天內查緝到案，之後總統大選期間也在高雄查獲放置爆裂物嫌犯，這些案件都可以看得出來，警方全力拚治安。至於近來發生的鬥毆事件，警方次日就結合青春專案擴大臨檢，並要求轄區分局，對舞廳分上下半夜一天不定期臨檢3次，強力執法，並對非法槍械、不法幫派全力掃蕩，如果是短時間內發生重大刑案，警方很快掌握到嫌犯，責任應該是相對較低。

周幼偉強調，警方全力拚治安，他問心無愧。

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