運將追女騷擾2年「交男友就讓妳死」　單親爸護女8刀砍死他

▲計程車司機追女，威脅「亂交男朋友，我就要讓她死」，遭單親爸砍死。（圖／ETtoday資料照）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市汪姓計程車司機2015年追求一名蔡姓女子，儘管蔡女已經明確拒絕仍糾纏不休，甚至恐嚇蔡女父親「她亂交男朋友，我就要讓她死」，氣得蔡女父親情緒失控，持水果刀猛砍他8刀致死。最高法院審理案情，認為蔡父護女憤而殺人，情可憫恕且符合自首要件，減刑後依殺人罪判處蔡父4年徒刑，全案定讞。

根據判決書顯示，汪男對經常搭車的蔡女產生好感，2015年11月起開始瘋狂追求，儘管蔡女已經明確拒絕，他仍不死心持續糾纏，甚至到蔡女住家進行騷擾，打電話恐嚇蔡女與其家人，開車在蔡女住家附近徘徊守候，清晨時大力敲打大門，要求蔡女家人提供蔡女的聯絡方式。

▲單親爸氣炸護女8刀殺人，最高法院判處4年徒刑。（圖／ETtoday資料照）

蔡父不堪長期騷擾，數次與汪男發生口角衝突，儘管當地里長多次勸阻、介入協調，汪男仍不死心繼續糾纏。汪男2017年3月30日清晨再次上門，警告蔡父「你女兒亂交男朋友，我就要讓她死」、「若不是看你年紀大，也要找人處理你」，氣得蔡父情緒失控持刀猛刺，他胸口、腹部身中8刀大量出血，送醫後宣告不治。

蔡父事後被檢方依殺人罪嫌起訴，一審與二審分別判處他6年6個月、6月2個月有期徒刑，全案上訴三審。最高法院審理案情，根據一、二審法官見解，認為單親蔡父護女憤而殺人，情可憫恕且符合自首要件，加上已與汪母、汪男家人達成和解、賠償306萬元，重新量刑後改判蔡父有期徒刑4年，全案定讞。