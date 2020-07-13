計程車活春宮「男主角下場」出爐！上市公司「沒說原因」突換CFO職務

▲兩人在車內旁若無人地喇舌愛撫，女方後續更誇張。（圖／翻攝自臉書／Kamfa Gor）



實習記者陳妙津／綜合報導

香港網路近日瘋傳一段「計程車活春宮」影片，畫面中的男女被行車記錄器完整錄下喇舌、愛撫，甚至是「上下吞吐」的誇張激情畫面，由於影片清晰，男子身分遭爆是上市公司時代中國財務長（CFO）黃永年。時代中國則宣布黃永年10日卸下集團CFO職務，卻未說明任何原因，以上市公司更換高管而言實屬罕見。

綜合陸媒報導，該段激情影片近日從臉書社團「Play Hard」流出，尺度火辣直逼三級片，片中襯衫男與短裙女一上車就無視小黃司機，開始忘情喇舌、愛撫下體，不久後女生更直接趴下「吞吐」，男子表情享受，整段過程被行程記錄器清楚拍下，也因此流出後，網友很快便肉搜到男子身分為時代中國財務長（CFO）黃永年，女子則被爆為公關公司市場部女職員。

43歲的黃永年畢業於哈佛大學商學院，擁有美國賓夕法尼亞大學榮譽學士學位，曾任瑞峰資產管理和US GMT Capital負責人、大摩股票研究分析師，2019年7月接任時代中國首席財務官、時代中國集團的公司金融主管兼助理總裁，負責財務報告和投資者關係相關事宜，堪稱業內頂尖人才，但此事爆出後，時代中國股價連3跌，10日更下跌2.53%，報收14.62港元，市值283.9億港幣；過去3個交易日裡，連收3條黑K，累計蒸發超17億港幣。

活春宮影片外洩2天後，時代中國10日宣布撤換CFO，辭退黃永年，但並未說明原因，職務改由集團執董、副總裁牛霽旻兼任，不提及黃永年人事異動的原因也被香港媒體報導為因嚴重違反公司價值觀及企業文化，對公司造成重大負面影響而做的決定。