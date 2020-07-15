鈑金凹掉！日本知名商社本部長「怒踹計程車」　只因嫌車離身體太近

▲日本一位知名商社的本部長，在台北踹計程車，還把鈑金踹凹。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者林彥臣／綜合報導

一位日本知名商社本部長在台北街頭，發生喝醉酒怒踹計程車的衝突，整起事件發生的起因，只是因為小黃運將以為本部長要搭車，把車開到他身邊，結果對方卻認為車開太近了，而且掃到了他的褲管，所以一氣之下把計程車的鈑金給踹凹。事後喝醉的本部長遭控毀損罪，遭到檢方起訴，最後雙方以新台幣12000元達成和解。

▲小黃運將當時以為對方要搭車，結果對方嫌車太近就踹車。（圖／翻攝自東森新聞）



事件發生在台北市的晴光市場商圈，當時小黃運將誤以為對方要搭車，才把車靠近過去，就因此發生了衝突，本部長當場把計程車的右後門踹凹，運將當場要求支付9000元的維修費用，但是對方不肯，警察事後將雙方帶回警局。

根據東森新聞報導指出，該名計程車司機受訪時表示，「車子給我踹一踹，我還怕他跑走，要求說賠9000元，他也是不接受，多兇啊 好像那個動作，好像要打我一樣，嚇到我那陣子還不敢跑車。」他更指出，事後到了派出所，本部長不肯做筆錄，為了大事化小，後來跟他要求1萬2，他才接受。

▲本部長認為，車門的凹陷處，不是常人可以踢到的地方。（圖／翻攝自東森新聞）



但是本部長則始終不承認自己的犯行，認為車門凹陷處距離地面110公分，不是常人可以踢到的高度，而且檢察官未開偵查庭就起訴，沒有給他足夠的答辯機會。

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