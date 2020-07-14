中壢男「沒貨了」北上找藥頭　與警衛起衝突…遇萬安演習下場慘

▲警衛盡責不讓陳男進入大樓，執行萬安演習警員勸架，意外查獲毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市因應疫情，萬安演習不實施人車管制，一名男子從中壢搭火車北上，要到板橋找藥頭買毒，遇上萬安演習被住家大樓警衛阻擋，雙方起爭執，在旁執行演習的板橋警分局後埔所警員發現，主動上前排解，意外在他身上查獲安非他命吸食器，訊後依毒品罪移送偵辦。

▼曾姓警員在陳男身上意外查獲毒品安非他命吸食器。（圖／記者陳以昇翻攝）

14日下午1時，44歲陳姓男子站在板橋區四川路、中山路口的一棟大樓前，與門口警衛起口角衝突，當時板橋警分局曾姓警員在旁邊執行萬安演習勤務，見狀上前關心勸說，要雙方冷靜，陳男氣呼呼抱怨說「我來找朋友，他就不讓我進去」

警衛立刻接話表示「我們不能讓非住戶進入，這是規定，也說不出朋友名字，住哪一層，我怎麼可以讓他進去呢」，警員直覺有異，立刻呼叫附近警員支援，經盤查，在他身上起獲毒品安非他命吸食器。

此時陳男才說，從中壢搭火車到台北要找藥頭買毒，2人約碰面交易卻失聯，也不知道藥頭名字，才會在大門口與警衛起衝突，正好今天萬安演習，雖然沒有實施人車交管，但每個路口都有警員，意外逮獲這名毒蟲，訊後依毒品罪移送並擴大追查毒品來源。

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