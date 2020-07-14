美記者稱解放軍「很難拿下澎湖」　陸官媒：鬧出大笑話！

▲總統蔡英文赴澎湖視察「漢光33號」演習。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國軍事記者艾克斯（David Axe）近日在《富比士》（Forbes）發表專文，指解放軍若想拿下台灣，澎湖將是重要關鍵點，但只要解放軍拿下澎湖，台灣就能啟動南部海邊的戰力，時間並不站在中國這邊。不過，該篇文章卻被大陸官媒《環球時報》形容是「鬧出大笑話」，並指艾克斯是「軍事記者、電影製片人」，報導引發頗多爭議。

艾克斯在專文中提到，解放軍拿下澎湖的每一小時，台灣也能啟動南部海邊的軍力，動員200萬名的後備軍人，美軍同時可以派兩至三艘航空母艦群到台灣周邊，解放軍在澎湖升起旗幟時，美軍轟炸機可能已準備帶來隱形巡弋飛彈，「在任何入侵的劇本中，時間並不站在中國這邊。」

對於艾克斯的文章，《環球時報》認為是「鬧出了大笑話」，並引用了「中華戰略學會」研究員張競的評論表示，「不要看到洋和尚，就昏到完全相信他念的經。」

《環球時報》指出，報導提到澎湖常駐6萬人的部隊，光是這點就完全偏離事實，至於澎湖駐軍的數量，根據公開信息，台陸軍在澎湖共有4個營加上直屬部隊，海軍有146艦隊等，空軍馬公基地每年夏季固定進駐一個作戰隊的經國號戰機，全島駐軍共約8000人。

《環球時報》強調，艾克斯是「軍事記者、電影製片人」，曾在敘利亞、伊拉克等地採訪，但報導引發頗多爭議。