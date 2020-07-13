　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！舾裝接近完成「給台獨的警告」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼首艘075型兩棲攻擊艦艦島的腳手架已全部拆除，舾裝工作接近完成，且已展開洗消作業演練。（圖／翻攝微博@軍戈飛揚）

▲首艘「075型兩棲攻擊艦」最新照片曝光。（圖／翻攝微博@軍戈飛揚）

記者蔡紹堅／綜合報導

對岸建造中的首艘「075型兩棲攻擊艦」4月驚傳失火意外，外界認為將對交付時間造成影響，不過，最新流傳的照片顯示，首艘075型艦島的腳手架已全部拆除，舾裝工作接近完成，且已展開洗消作業演練。大陸曾有專家指出，台獨份子若踩到紅線，075型將會是對其嚴正的警告。

首艘075型在去年9月25日下水，今年4月11日曾發生火災事故，艦體尾部出現明顯大火，並冒出黑色濃煙，火勢後來被撲滅，但艦體及內部艙室大範圍被燻黑。

▲▼首艘075型兩棲攻擊艦艦島的腳手架已全部拆除，舾裝工作接近完成，且已展開洗消作業演練。（圖／翻攝微博@軍戈飛揚）

不過，燻黑的痕跡大約半天就被清理完畢，從最新流傳的照片也可發現，首艘075型艦島的腳手架已全部拆除，舾裝工作接近完成，並已展開洗消作業演練。

根據陸媒《環球網》報導，軍事專家指出，075型可以當作兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，雖然主要是滿足中國海軍戰略的迫切需求，但如果台獨分子踩到紅線，該艦下水將會是對台獨份子和境外敵對勢力的嚴正警告。

根據資料，075型兩棲攻擊艦長250公尺、寬30公尺，排水量約4萬噸，可搭載28架直升機，擁有直通甲板，能同時起降多架直升機，也設有塢艙，可作為兩棲車輛及登陸載具的母船，運載士兵、坦克等進行登陸作戰，自身防禦方面採用紅旗10近程防空導彈系統及「萬發炮」近程防空系統，搭配新型自產快速反應雷達。

▼首艘「075型兩棲攻擊艦」建造過程中失火，船尾冒出黑色濃煙。（圖／翻攝鼎盛軍事）

▲▼首艘075型兩棲攻擊艦建造過程中發生火災。（圖／翻攝鼎盛軍事）

ET快訊
波特王首公開「真實年齡」　粉絲驚訝：比我還小
山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視！網驚呼：真的超幸運
比醫生好賺！　「這一行月入20萬」全台僅200人
亡命超車影片曝！情侶下觀音山彎道「車頂削一半」　女友爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！舾裝接近完成「給台獨的警告」

菲外長強硬聲明「中方須遵守南海仲裁」　陸官媒：擁有充分法理依據

南海風雲起！　《解放軍報》連2天發文轟美軍：挑釁「注定徒勞無功」

美兩棲攻擊艦「好人里查號」爆炸起火！艦內160名水兵全撤離　18人受傷

解放軍武統台灣「澎湖」是關鍵？　張競：這位軍事專家只是記者

享耆壽97歲！黑蝙蝠34中隊長趙欽辭世　曾深入敵後偵照

日本首支「魚鷹」輸送航空隊8月開訓　木更津基地附近居民嚇壞了

搭載比F35比更多飛彈！日本國產6代F-3戰機　2035年將取代F-2

美對台軍售走向「常態化」　《環時》抨：把局勢往絕境逼

印度瘋傳解放軍「108名死者名單」　真相曝光竟是水滸傳108條好漢

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！舾裝接近完成「給台獨的警告」

菲外長強硬聲明「中方須遵守南海仲裁」　陸官媒：擁有充分法理依據

南海風雲起！　《解放軍報》連2天發文轟美軍：挑釁「注定徒勞無功」

美兩棲攻擊艦「好人里查號」爆炸起火！艦內160名水兵全撤離　18人受傷

解放軍武統台灣「澎湖」是關鍵？　張競：這位軍事專家只是記者

享耆壽97歲！黑蝙蝠34中隊長趙欽辭世　曾深入敵後偵照

日本首支「魚鷹」輸送航空隊8月開訓　木更津基地附近居民嚇壞了

搭載比F35比更多飛彈！日本國產6代F-3戰機　2035年將取代F-2

美對台軍售走向「常態化」　《環時》抨：把局勢往絕境逼

印度瘋傳解放軍「108名死者名單」　真相曝光竟是水滸傳108條好漢

用三倍券機會多1倍！量販連4周「1600箱有機蔬菜」等抽　還現拿80元折價金

百人湧入密西根湖「看煙火」度國慶！　數人確診GG了…完全無法追蹤接觸史

換日式浴衣、搭熱氣球遨遊山間！桃園秘境8月底前免費入園

蘇貞昌誤塗CC霜變「海公公」　陳其邁笑虧：我一離開院長就有事！

股票營業員「跟著大戶買股」卻賠到斷頭！15年血淚經驗　驚爆只有5%投資人賺錢

F-16清晨掛彈執行戰備轉場　C-130載送後勤人力、裝備任務

中職／統一獅J-LIONS明星戰隊　林靖凱最年輕的傑尼獅

農糧署跨界邀便當店推「吃履歷抽iPhone」　估食材每月使用量達7噸

台灣人年平均下載18組　預告全新「特效貼圖」即將登場

熱到發紫！台北飆「38.9°C極端高溫」創歷年7月最熱　不排除下午熱破39°C

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

軍武熱門新聞

美兩棲攻擊艦爆炸起火！18水兵受傷

美軍事專家談武統台灣　張競駁：他是記者

黑蝙蝠34中隊長趙欽辭世　享耆壽97歲

日本首支「魚鷹」航空隊8月開訓　木更津基地旁居民嚇壞

美國退伍士官長在家中自殺　同營已有30人輕生

美對台軍售常態化？　《環時》抨擊

日本國產6代F-3戰機　2035年將取代F-2

渤海軍事演習　釋武統台灣重要信號

解放軍報：美軍挑釁注定徒勞無功

菲外長聲明：中方須遵守南海仲裁

印度瘋傳解放軍死者名單　真相是108條好漢

解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！

南韓名將白善燁去世「享嵩壽100歲」

即／美飛機侵犯「委內瑞拉領空」遭擊落

更多熱門

相關新聞

解放軍報：美軍挑釁注定徒勞無功

解放軍報：美軍挑釁注定徒勞無功

《解放軍報》繼12日稱「做好隨時打硬仗、打勝仗的準備」後，今（13）日再度就南海局勢發表文章，指出美國作為域外國家，卻無理指責中國在家門口進行正常軍事演練，同時不遠萬裡去到南海進行大規模軍演，「美國在南海的軍事挑釁註定徒勞無功。」

中國駐比利時使館發布安全提醒

中國駐比利時使館發布安全提醒

解放軍「108名死亡名單」瘋傳！網一看笑翻

解放軍「108名死亡名單」瘋傳！網一看笑翻

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

解放軍武統台灣難　美專家曝關鍵在澎湖

鄱陽湖水位破歷史　解放軍緊急進駐

鄱陽湖水位破歷史　解放軍緊急進駐

關鍵字：

解放軍075075兩棲攻擊艦

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

八點檔天王爆吃軟飯！

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

5年來影響生活！她發36歲送養文

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面