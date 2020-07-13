解放軍075兩棲攻擊艦最新照片曝光！舾裝接近完成「給台獨的警告」

▲首艘「075型兩棲攻擊艦」最新照片曝光。（圖／翻攝微博@軍戈飛揚）



記者蔡紹堅／綜合報導

對岸建造中的首艘「075型兩棲攻擊艦」4月驚傳失火意外，外界認為將對交付時間造成影響，不過，最新流傳的照片顯示，首艘075型艦島的腳手架已全部拆除，舾裝工作接近完成，且已展開洗消作業演練。大陸曾有專家指出，台獨份子若踩到紅線，075型將會是對其嚴正的警告。

首艘075型在去年9月25日下水，今年4月11日曾發生火災事故，艦體尾部出現明顯大火，並冒出黑色濃煙，火勢後來被撲滅，但艦體及內部艙室大範圍被燻黑。

不過，燻黑的痕跡大約半天就被清理完畢，從最新流傳的照片也可發現，首艘075型艦島的腳手架已全部拆除，舾裝工作接近完成，並已展開洗消作業演練。

根據陸媒《環球網》報導，軍事專家指出，075型可以當作兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，運送士兵、步兵戰車、主戰坦克等展開登陸作戰，雖然主要是滿足中國海軍戰略的迫切需求，但如果台獨分子踩到紅線，該艦下水將會是對台獨份子和境外敵對勢力的嚴正警告。

根據資料，075型兩棲攻擊艦長250公尺、寬30公尺，排水量約4萬噸，可搭載28架直升機，擁有直通甲板，能同時起降多架直升機，也設有塢艙，可作為兩棲車輛及登陸載具的母船，運載士兵、坦克等進行登陸作戰，自身防禦方面採用紅旗10近程防空導彈系統及「萬發炮」近程防空系統，搭配新型自產快速反應雷達。

▼首艘「075型兩棲攻擊艦」建造過程中失火，船尾冒出黑色濃煙。（圖／翻攝鼎盛軍事）

