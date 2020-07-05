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大貨車國道自撞翻覆「噴出滿地蔬果」　駕駛甩出遭車頭夾爆慘死路中

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▲▼林男載運大量蔬果行經國道一號10.5公里處不慎自撞，車輛翻覆後林男遭壓在車頭下身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男載運大量蔬果行經國道一號10.5公里處不慎自撞，車輛翻覆後林男遭壓在車頭下身亡。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

國道一號汐止路段5日凌晨2時許發生一起死亡車禍！一輛滿載各式蔬果的大貨車行經北上10.5公里處時，疑似打瞌睡未注意路況，不慎自撞右側路肩護欄還撞斷路燈，隨後整輛大貨車翻覆路中，後方一輛計程車閃避不及撞上，所幸運將送醫無生命危險，而大貨車駕駛一度被壓在車頭底下，救出後頭部變形明顯死亡。警方已在現場採證，將調閱行車記錄器釐清事故原因及肇事責任。

據了解，林姓男子（約60歲）開著大貨車，載著火龍果、芋頭、百香果、蘋果等蔬果，從新北市的果菜市場出發，準備送貨到基隆，行經國道一號北上10.5公里處時，疑似打瞌睡不慎自撞右側路肩護欄後，整輛車往左偏移再撞上內側分隔島後翻覆，後方一輛在內側車道行駛的計程車閃避不及當場撞上。

▲▼林男載運大量蔬果行經國道一號10.5公里處不慎自撞，車輛翻覆後林男遭壓在車頭下身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林男載運大量蔬果行經國道一號10.5公里處不慎自撞，車輛翻覆後林男遭壓在車頭下身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼林男載運大量蔬果行經國道一號10.5公里處不慎自撞，車輛翻覆後林男遭壓在車頭下身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲大貨車及計程車車頭均嚴重毀損，地面散落大量蔬果。（圖／記者游宗樺攝）


警消獲報到場，發現林男被甩出壓在側翻的車頭下，於是趕緊通知吊車到場將車頭吊起，但林男頭部變形、四肢骨折，明顯失去生命跡象；而追撞上去的計程車擋風玻璃碎裂、車頭毀損，年約40歲的運將胸部撞傷，被送往基隆長庚急救，所幸並無生命危險。

林男同事表示，死者並非公司員工，應屬兼職的司機，平日工作認真，事發前從五股交流道附近分裝貨運，在往基隆果菜市場批發途中發生事故，因為車上有裝限速器，實在想不到會發生這樣的事故。

▲▼林男載運大量蔬果行經國道一號10.5公里處不慎自撞，車輛翻覆後林男遭壓在車頭下身亡。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消將大貨車車頭吊起，把林男救出時已無生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

現場民眾轉述目擊者說法表示，當時大貨車行駛速度不快，突然往右撞到路肩護欄，撞斷燈桿後整輛車往左偏移，最後車身往右側翻在路中。因為該處視線昏暗，還與其他路過的熱心民眾放置三角錐警戒避免追撞。

由於大貨車翻覆後車身橫跨3個車道，加上有大量的蔬果散落路面，警方僅開放路肩供車輛行駛，該處一度出現壅塞。警方已在現場拍照採證，將調閱大貨車上的行車記錄器與鄰近監視器，以釐清事故原因及肇事責任。

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