NOVA情報誌／5G戰場7月鳴槍開跑　電信三雄5G費率搶先看

圖、文／NOVA情報誌

「台灣5G高速世代真的來了！」中華電信搶在6月30號宣布5G正式開台，會中並公布8種5G費率與「5G早鳥優惠方案」。緊接著台哥大5G商用服務7月1號宣告啟航，同樣打出8種資費方案，最低599元到最高吃到飽2699元方案。遠傳電信也將在7月3號推出「遠傳心5G」服務，由遠傳電信董事長徐旭東親自主持5G開台服務與宣佈資費方案。到底從4G升級到5G，每月要多付多少錢？電信三雄5G費率又是如何？搶先一起來瞧瞧！



◎中華電信5G推三網速級距8種費率 最低599元起祭早鳥優惠方案

電信三雄5G費率中華電信5G費率搶先出爐，入門月租資費最低為599元起，但網速與用量都有所限制；想要「吃到飽」最低月租費為1399元起。

這次5G費率跟4G計算方式比較不一樣，8種費率當中還劃分三種網速級距（500Mbps、1Gbps、1.5Gbps），並新增「熱點分享量」限制條件，就連吃到飽方案都有分享量限制，避免用戶將5G當成家中或環境固網來使用。舉例吃到飽最便宜1399元方案，基本上提供1Gbps高速行動上網＋吃到飽與50GB熱點分享用量，當分享量超過50GB則會降速到10Mbps；最高資費2699元提供最快1.5Gbps網速＋吃到飽與200GB分享量，當超過200GB分享量同樣會降速到10Mbps，消費者需留意。

中華電信5G提供的8種費率，分別599/799/999/1199/1399/1599/1799/2699型，其中599-1199元型網速為500Mbps（相較現有4G已快上好幾倍）；1399-1599型網速1Gbps；1799-2699型則提供1.5Gbps。

而針對首波申辦或升級用戶，開台至明年1月3號祭出「早鳥優惠」，特別加碼「1199型以下行動上網量雙倍送&1399型以上吃到飽方案」。以最低599型來說每月可上網量為24GB、799型36GB、999型60GB、1199型100GB，但這些費率的熱點分享量與行動上網量併計。至於1399-2699型則全面提供吃到飽，但熱點分享量分別為50GB/70GB/90GB/200GB。

◎台灣大哥大5G同樣祭8種費率 10月3號前「好康開台優惠」

電信三雄5G費率 7月1號開台的台灣大哥大，同樣針對5G提供8種資費方案，分別599/799/999/1199/1399/1599/1899/2699型。最低599元起即可享24GB的5G行動高速上網量，熱點分享量併計，當量到即降為5Mbps速度；往上799型提供36GB、999型60GB、1199型100GB，同樣熱點分享量到降至5Mbps，不過並無強調網速級距的差別。

當然同中華電信，用戶選擇1399元資費就能享受5G吃到飽，好消息是開台到10月3號前「慶開台祭優惠」，用戶申辦1399-2699型全面5G吃到飽外，就連熱點分享量同樣吃到飽不降速。專案優惠到11月1號止，恢復1399-2699型熱點分享量50GB/70GB/90GB/200GB限制，當分享量超過同樣降速到10Mbps。

◎遠傳電信5G費率7月3號公開 預計599起跳1399元吃到飽

電信三雄5G費率這次在5G頻段競標中展現積極企圖，並成功取得3.5GHz頻段的80MHz頻寬與28GHz毫米波頻段400MHz「亮眼頻寬」的遠傳電信，5G拿下的總頻寬僅小幅次於中華電信，並強調以用戶數換算，每位用戶平均分攤到的頻寬為電信三雄中最多，宣布將在7月3號盛大開台，會中並宣佈5G各資費方案與服務。

電信三雄5G費率預計屆時5G資費同樣會與中華與台哥大一樣，入門月租資費將訂在599元，1399元則為吃到飽方案，至於費率的種類、網速與熱點分享量等資訊，一併將在開台記者會上宣布，屆時我們也將會為讀者掌握最新訊息。

電信三雄5G費率此外除電信三雄外，台灣之星5G也宣佈在7月3號開台，就過去一貫「高CP值」費率方案，除先前5G早鳥優惠活動中，用戶申辦月租599以上4G方案，即可在5G開台後直接升級，享最長免加費用到約期滿，預期這次開台後5G資費方案，同樣會相當漂亮。



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