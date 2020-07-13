　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

NOVA情報誌／5G戰場7月鳴槍開跑　電信三雄5G費率搶先看

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

「台灣5G高速世代真的來了！」中華電信搶在6月30號宣布5G正式開台，會中並公布8種5G費率與「5G早鳥優惠方案」。緊接著台哥大5G商用服務7月1號宣告啟航，同樣打出8種資費方案，最低599元到最高吃到飽2699元方案。遠傳電信也將在7月3號推出「遠傳心5G」服務，由遠傳電信董事長徐旭東親自主持5G開台服務與宣佈資費方案。到底從4G升級到5G，每月要多付多少錢？電信三雄5G費率又是如何？搶先一起來瞧瞧！

◎中華電信5G推三網速級距8種費率 最低599元起祭早鳥優惠方案

電信三雄5G費率中華電信5G費率搶先出爐，入門月租資費最低為599元起，但網速與用量都有所限制；想要「吃到飽」最低月租費為1399元起。

這次5G費率跟4G計算方式比較不一樣，8種費率當中還劃分三種網速級距（500Mbps、1Gbps、1.5Gbps），並新增「熱點分享量」限制條件，就連吃到飽方案都有分享量限制，避免用戶將5G當成家中或環境固網來使用。舉例吃到飽最便宜1399元方案，基本上提供1Gbps高速行動上網＋吃到飽與50GB熱點分享用量，當分享量超過50GB則會降速到10Mbps；最高資費2699元提供最快1.5Gbps網速＋吃到飽與200GB分享量，當超過200GB分享量同樣會降速到10Mbps，消費者需留意。

中華電信5G提供的8種費率，分別599/799/999/1199/1399/1599/1799/2699型，其中599-1199元型網速為500Mbps（相較現有4G已快上好幾倍）；1399-1599型網速1Gbps；1799-2699型則提供1.5Gbps。

而針對首波申辦或升級用戶，開台至明年1月3號祭出「早鳥優惠」，特別加碼「1199型以下行動上網量雙倍送&1399型以上吃到飽方案」。以最低599型來說每月可上網量為24GB、799型36GB、999型60GB、1199型100GB，但這些費率的熱點分享量與行動上網量併計。至於1399-2699型則全面提供吃到飽，但熱點分享量分別為50GB/70GB/90GB/200GB。

◎台灣大哥大5G同樣祭8種費率 10月3號前「好康開台優惠」

電信三雄5G費率 7月1號開台的台灣大哥大，同樣針對5G提供8種資費方案，分別599/799/999/1199/1399/1599/1899/2699型。最低599元起即可享24GB的5G行動高速上網量，熱點分享量併計，當量到即降為5Mbps速度；往上799型提供36GB、999型60GB、1199型100GB，同樣熱點分享量到降至5Mbps，不過並無強調網速級距的差別。

（圖／NOVA情報誌提供）

當然同中華電信，用戶選擇1399元資費就能享受5G吃到飽，好消息是開台到10月3號前「慶開台祭優惠」，用戶申辦1399-2699型全面5G吃到飽外，就連熱點分享量同樣吃到飽不降速。專案優惠到11月1號止，恢復1399-2699型熱點分享量50GB/70GB/90GB/200GB限制，當分享量超過同樣降速到10Mbps。

◎遠傳電信5G費率7月3號公開 預計599起跳1399元吃到飽

電信三雄5G費率這次在5G頻段競標中展現積極企圖，並成功取得3.5GHz頻段的80MHz頻寬與28GHz毫米波頻段400MHz「亮眼頻寬」的遠傳電信，5G拿下的總頻寬僅小幅次於中華電信，並強調以用戶數換算，每位用戶平均分攤到的頻寬為電信三雄中最多，宣布將在7月3號盛大開台，會中並宣佈5G各資費方案與服務。

（圖／NOVA情報誌提供）

電信三雄5G費率預計屆時5G資費同樣會與中華與台哥大一樣，入門月租資費將訂在599元，1399元則為吃到飽方案，至於費率的種類、網速與熱點分享量等資訊，一併將在開台記者會上宣布，屆時我們也將會為讀者掌握最新訊息。

電信三雄5G費率此外除電信三雄外，台灣之星5G也宣佈在7月3號開台，就過去一貫「高CP值」費率方案，除先前5G早鳥優惠活動中，用戶申辦月租599以上4G方案，即可在5G開台後直接升級，享最長免加費用到約期滿，預期這次開台後5G資費方案，同樣會相當漂亮。
（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://www.nova.com.tw

ET快訊
梁文音傳遭老公背叛斬4年婚　網爆內幕「梁姓藝人自己搞小王」
客人給1星「肥肉太多、難停車」　台中阿財米糕「100種神回」
等捷運時抬頭看！　台灣最大「汪星人新聞台」上線啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

NOVA情報誌／從三雄5G訊號覆蓋率　現在還不是升級5G好時機？！

NOVA情報誌／5G戰場7月鳴槍開跑　電信三雄5G費率搶先看

OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

本土OTT拚上架平台　LiTV電視頻道也躍上Apple TV

蘋果經銷商拚振興　三倍券、開學優惠開跑

百靈7系列自動清洗電鬍刀　父親節優惠送空氣清淨機

Galaxy Z Flip 5G也有「神秘銅」新配色！處理器改採S865

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

NOVA情報誌／從三雄5G訊號覆蓋率　現在還不是升級5G好時機？！

NOVA情報誌／5G戰場7月鳴槍開跑　電信三雄5G費率搶先看

OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

本土OTT拚上架平台　LiTV電視頻道也躍上Apple TV

蘋果經銷商拚振興　三倍券、開學優惠開跑

百靈7系列自動清洗電鬍刀　父親節優惠送空氣清淨機

Galaxy Z Flip 5G也有「神秘銅」新配色！處理器改採S865

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

KID亂棒痛毆熊熊！　節目偏心采子被抓包認：我捨不得打妳

瘦子也會得脂肪肝！醫曝害「肝臟泡油裡」超地獄成分…4部曲恐慢慢癌化

「預購三倍券」7月底過期未領　郵局補領時間出爐

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

《屍速列車2》台灣搶先全球上映！姜棟元射爆活屍洩：我其實不是英雄

棄單數激增！暖男外送員反道謝「提供溫飽」　善舉引1.6萬人讚爆

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

中職／桃猿爭冠一線希望霸能先發　富邦刻意推出羅力

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

變頻室外機「這樣搭配使用」最省錢！內行人曝：比室外溫度低2至3度

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

3C家電熱門新聞

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

蘋果為MacBook打造「玻璃按鍵」　以提升鍵盤耐用性

Pixel 5 XL渲染圖曝光！保有3.5mm音源孔

LINE夏日花火特效來了！　三組關鍵字看這裡

新一代Google Nest將現身

小米手環5來了！7月16日在台發表

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

5G版Galaxy A51、A71七月下旬上市

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

OPPO 預告將發表 125W 快充

更多熱門

相關新聞

英國禁華為5G！駐英大使：敵視中國得承擔後果

英國禁華為5G！駐英大使：敵視中國得承擔後果

英國日前因國家網路安全中心（NCSC）的警告，決定將華為排除在英國5G建設名單外，對此，中國駐英大使發出強烈聲明，認為此項決定是將中國視為潛在敵人，有損其自由貿易者形象，英國要自行承擔排除華為的後果。另外，英國官員私下透露，在美國禁止出口晶片給華為後，芯片供應的風險大大增加。

5G版Galaxy A51、A71七月下旬上市

5G版Galaxy A51、A71七月下旬上市

華為求見強生　想拖延到2025年

華為求見強生　想拖延到2025年

英2025年排除華為技術　劉曉明斥：拒絕更好未來

英2025年排除華為技術　劉曉明斥：拒絕更好未來

路透：義大利電信排除華為參與5G設備投標

路透：義大利電信排除華為參與5G設備投標

關鍵字：

nova情報誌5G中華遠傳台灣大哥大

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面