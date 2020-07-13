NOVA情報誌／從三雄5G訊號覆蓋率　現在還不是升級5G好時機？！

圖、文／NOVA情報誌

遠傳電信5G資費方案出爐 7種費率加碼4G高速吃到飽

7月3號遠傳電信董事長徐旭東特別選在「黃道吉日」，宣告自家佈局已久的「遠傳心5G」服務正式開賣，記者會上並公佈5G資費方案。

與中華電信與台灣大哥大推出的8種費率較不同是，遠傳5G方案提供7種級距費率，分別為599/799/999/1199/1399/1799/2699型，入門月租資費最低同樣599元起跳，但網速與用量都有所限制（如下資費圖表）；「吃到飽」最低月租費相同1399元起。然而遠傳相較其他雙雄資費優勢，當選擇999/1199型方案用戶，5G流量60GB/100GB用盡後，還能繼續享受 「4G高速吃到飽」；選599/799方案5G流量24GB/36GB用盡後，則提供4G輕速吃到飽。

另外遠傳5G費率跟中華電信一樣，劃分三種網速級距（500Mbps、1Gbps、1.5Gbps），599-1199元型網速上限為500Mbps；1399型網速1Gbps；1799-2699型則提供1.5Gbps。並同樣新增「熱點分享量」限制條件，當超過分享量上限會降速到10Mbps，不過即日起到8月2號早鳥申辦用戶，月付1399型用戶不但能5G上網吃到飽，還享有「10月31日前熱點分享吃到飽」優惠。



(遠傳5G方案資費表 翻拍/遠傳官網)

電信三雄5G基地台仍處「佈建階段」 升級時機須斟酌考量！

重點會中遠傳電信總經理井琪表示，年底前目標將建設4000座5G基地台，覆蓋率達全台50%人口。而中華電信6月30號開台時，也宣布現階段全台建設約2000座4G LTE＋5G NR雙重架構5G基地台，喊出年底前完成4000座，三年內全台10000座目標！台灣大哥大同樣強調計劃年底前完成4000座基地台。



從這可看出端倪，目前各家5G基地台仍處於「佈建階段」，且多數集中在台北、台中、高雄三大都會區，次之為六都區域！」

就目前中華電信的5G覆蓋率「圖中淺藍色區域」，可看到在台北、台中、台南、高雄等4地覆蓋率較密集，其餘則針對人口較密集區域如桃園、竹科、嘉義市…等北到南都市採插旗式佈建，目前整體覆蓋率為三雄中最高。

而遠傳目前5G覆蓋率「圖中深藍色區域」，全省分佈覆蓋點與中華電信類似，主要集中在台北、台中、台南、高雄四地，但相較下覆蓋密集度度較中華電信鬆散，其餘針對人口較密集區域都市同樣採插旗式佈建，擴及北中南各都會區。至於台灣大哥大目前5G覆蓋率「圖中深綠色區域」，僅集中在台北、台中、高雄三地，雖然這三地覆蓋範圍密集，但脫離這三地其餘地區幾乎尚未佈建覆蓋。（各家5G覆蓋率，皆可上官網查詢）





(中華電信的5G覆蓋率為圖中淺藍色區域 翻拍/中華電信網站)



(遠傳電信的5G覆蓋率為圖中深藍色區域 翻拍/遠傳電信網站)



(台灣大哥大的5G覆蓋率為圖中深綠色區域 翻拍/台灣大哥大網站)



「基地台數&覆蓋率相當重要，若5G收不到訊號就不存在高不高速！」我們從過去3G轉4G階段經驗來看，光基地台佈建需花數年時間，雖然電信三雄從1年多前已開始佈建5G基地台，但覆蓋率離完善階段還有很大成長空間，且從電信三雄目前覆蓋率概況，只要出了郊區就等於無5G訊號。



儘管電信三雄5G陸續開台，且各家幾乎都祭出早鳥優惠升級方案，但顯然目前還不是最佳5G升級好時機，除非你只待在都會區不出門，否則很多時候速度無5G訊號時將會降回現有4G；另外一方面目前通路上5G手機仍不多，且多數都屬各品牌旗艦機，一來選擇性不多，且價格上選擇1399型方案至少還要付1.5-2萬不等，尤其果粉期待的5G蘋果機預計年底推出。因此最佳進場時機，年底或明年初相對上似乎對消費者更有利！

文【NOVA情報誌】http://www.nova.com.tw