　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

NOVA情報誌／從三雄5G訊號覆蓋率　現在還不是升級5G好時機？！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

遠傳電信5G資費方案出爐 7種費率加碼4G高速吃到飽

7月3號遠傳電信董事長徐旭東特別選在「黃道吉日」，宣告自家佈局已久的「遠傳心5G」服務正式開賣，記者會上並公佈5G資費方案。

與中華電信與台灣大哥大推出的8種費率較不同是，遠傳5G方案提供7種級距費率，分別為599/799/999/1199/1399/1799/2699型，入門月租資費最低同樣599元起跳，但網速與用量都有所限制（如下資費圖表）；「吃到飽」最低月租費相同1399元起。然而遠傳相較其他雙雄資費優勢，當選擇999/1199型方案用戶，5G流量60GB/100GB用盡後，還能繼續享受 「4G高速吃到飽」；選599/799方案5G流量24GB/36GB用盡後，則提供4G輕速吃到飽。

另外遠傳5G費率跟中華電信一樣，劃分三種網速級距（500Mbps、1Gbps、1.5Gbps），599-1199元型網速上限為500Mbps；1399型網速1Gbps；1799-2699型則提供1.5Gbps。並同樣新增「熱點分享量」限制條件，當超過分享量上限會降速到10Mbps，不過即日起到8月2號早鳥申辦用戶，月付1399型用戶不但能5G上網吃到飽，還享有「10月31日前熱點分享吃到飽」優惠。

（圖／NOVA情報誌提供）
(遠傳5G方案資費表 翻拍/遠傳官網)

電信三雄5G基地台仍處「佈建階段」 升級時機須斟酌考量！

重點會中遠傳電信總經理井琪表示，年底前目標將建設4000座5G基地台，覆蓋率達全台50%人口。而中華電信6月30號開台時，也宣布現階段全台建設約2000座4G LTE＋5G NR雙重架構5G基地台，喊出年底前完成4000座，三年內全台10000座目標！台灣大哥大同樣強調計劃年底前完成4000座基地台。


從這可看出端倪，目前各家5G基地台仍處於「佈建階段」，且多數集中在台北、台中、高雄三大都會區，次之為六都區域！」

就目前中華電信的5G覆蓋率「圖中淺藍色區域」，可看到在台北、台中、台南、高雄等4地覆蓋率較密集，其餘則針對人口較密集區域如桃園、竹科、嘉義市…等北到南都市採插旗式佈建，目前整體覆蓋率為三雄中最高。

而遠傳目前5G覆蓋率「圖中深藍色區域」，全省分佈覆蓋點與中華電信類似，主要集中在台北、台中、台南、高雄四地，但相較下覆蓋密集度度較中華電信鬆散，其餘針對人口較密集區域都市同樣採插旗式佈建，擴及北中南各都會區。至於台灣大哥大目前5G覆蓋率「圖中深綠色區域」，僅集中在台北、台中、高雄三地，雖然這三地覆蓋範圍密集，但脫離這三地其餘地區幾乎尚未佈建覆蓋。（各家5G覆蓋率，皆可上官網查詢）


（圖／NOVA情報誌提供）

(中華電信的5G覆蓋率為圖中淺藍色區域 翻拍/中華電信網站)

（圖／NOVA情報誌提供）
(遠傳電信的5G覆蓋率為圖中深藍色區域 翻拍/遠傳電信網站)

（圖／NOVA情報誌提供）
(台灣大哥大的5G覆蓋率為圖中深綠色區域 翻拍/台灣大哥大網站)


「基地台數&覆蓋率相當重要，若5G收不到訊號就不存在高不高速！」我們從過去3G轉4G階段經驗來看，光基地台佈建需花數年時間，雖然電信三雄從1年多前已開始佈建5G基地台，但覆蓋率離完善階段還有很大成長空間，且從電信三雄目前覆蓋率概況，只要出了郊區就等於無5G訊號。


儘管電信三雄5G陸續開台，且各家幾乎都祭出早鳥優惠升級方案，但顯然目前還不是最佳5G升級好時機，除非你只待在都會區不出門，否則很多時候速度無5G訊號時將會降回現有4G；另外一方面目前通路上5G手機仍不多，且多數都屬各品牌旗艦機，一來選擇性不多，且價格上選擇1399型方案至少還要付1.5-2萬不等，尤其果粉期待的5G蘋果機預計年底推出。因此最佳進場時機，年底或明年初相對上似乎對消費者更有利！

文【NOVA情報誌】http://www.nova.com.tw

ET快訊
梁文音傳遭老公背叛斬4年婚　網爆內幕「梁姓藝人自己搞小王」
客人給1星「肥肉太多、難停車」　台中阿財米糕「100種神回」
等捷運時抬頭看！　台灣最大「汪星人新聞台」上線啦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

NOVA情報誌／從三雄5G訊號覆蓋率　現在還不是升級5G好時機？！

NOVA情報誌／5G戰場7月鳴槍開跑　電信三雄5G費率搶先看

OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

本土OTT拚上架平台　LiTV電視頻道也躍上Apple TV

蘋果經銷商拚振興　三倍券、開學優惠開跑

百靈7系列自動清洗電鬍刀　父親節優惠送空氣清淨機

Galaxy Z Flip 5G也有「神秘銅」新配色！處理器改採S865

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

NOVA情報誌／從三雄5G訊號覆蓋率　現在還不是升級5G好時機？！

NOVA情報誌／5G戰場7月鳴槍開跑　電信三雄5G費率搶先看

OPPO 又來挑戰極限了！這次要發表 125W 快充

本土OTT拚上架平台　LiTV電視頻道也躍上Apple TV

蘋果經銷商拚振興　三倍券、開學優惠開跑

百靈7系列自動清洗電鬍刀　父親節優惠送空氣清淨機

Galaxy Z Flip 5G也有「神秘銅」新配色！處理器改採S865

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

KID亂棒痛毆熊熊！　節目偏心采子被抓包認：我捨不得打妳

瘦子也會得脂肪肝！醫曝害「肝臟泡油裡」超地獄成分…4部曲恐慢慢癌化

「預購三倍券」7月底過期未領　郵局補領時間出爐

快訊／高雄、台南市警局長撤換！行政院回應了

《屍速列車2》台灣搶先全球上映！姜棟元射爆活屍洩：我其實不是英雄

棄單數激增！暖男外送員反道謝「提供溫飽」　善舉引1.6萬人讚爆

警專生跑3千昏倒成植物人…中隊長「阻打119」判刑　法官：小學生都知道要打

中職／桃猿爭冠一線希望霸能先發　富邦刻意推出羅力

一機在手隨時歡唱！LINE MUSIC推「去人聲跟唱」　8月與日本同步上線

變頻室外機「這樣搭配使用」最省錢！內行人曝：比室外溫度低2至3度

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

3C家電熱門新聞

LINE預告全新「特效貼圖」即將登場　公布台灣人年平均下載18組貼圖

蘋果警告不要蓋住鏡頭　MacBook螢幕可能損壞、亮度出問題！

LINE預告「主頁」、「錢包」重大升級　全新七大功能一次看

蘋果為MacBook打造「玻璃按鍵」　以提升鍵盤耐用性

Pixel 5 XL渲染圖曝光！保有3.5mm音源孔

LINE夏日花火特效來了！　三組關鍵字看這裡

新一代Google Nest將現身

小米手環5來了！7月16日在台發表

蘋果經銷商三倍券、開學優惠開跑

「LINE滿八歲囉！8種貼圖免費抽」瘋傳騙個資

LINE「官方帳號2.0」年成長18%達159萬　預告將推「官方帳號分眾+」、「LINE TAG」

5G版Galaxy A51、A71七月下旬上市

LINE Pay Money嗶進新光三越　響應「振興三倍券」推早鳥禮400點回饋

OPPO 預告將發表 125W 快充

更多熱門

相關新聞

英國禁華為5G！駐英大使：敵視中國得承擔後果

英國禁華為5G！駐英大使：敵視中國得承擔後果

英國日前因國家網路安全中心（NCSC）的警告，決定將華為排除在英國5G建設名單外，對此，中國駐英大使發出強烈聲明，認為此項決定是將中國視為潛在敵人，有損其自由貿易者形象，英國要自行承擔排除華為的後果。另外，英國官員私下透露，在美國禁止出口晶片給華為後，芯片供應的風險大大增加。

5G版Galaxy A51、A71七月下旬上市

5G版Galaxy A51、A71七月下旬上市

華為求見強生　想拖延到2025年

華為求見強生　想拖延到2025年

英2025年排除華為技術　劉曉明斥：拒絕更好未來

英2025年排除華為技術　劉曉明斥：拒絕更好未來

路透：義大利電信排除華為參與5G設備投標

路透：義大利電信排除華為參與5G設備投標

關鍵字：

nova情報誌5G中華遠傳台灣大哥大

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

Keanna、莉婭庭外爆衝突！拉扯掛彩血痕照曝光

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

八點檔天王爆吃軟飯！

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

情侶下觀音山彎道超車失控　女友爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面