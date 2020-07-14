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崑山科大新設「電競學程」　前AHQ職業戰隊選手擔任電競總教練

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▲崑山科技大學延攬台灣知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」劉書瑋擔任電競總教練，由李天祥校長親自頒發聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學延攬台灣知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」劉書瑋擔任電競總教練，由李天祥校長親自頒發聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國內遊戲產業發展趨勢與人才需要，充裕電競產業升級轉型所需人才，崑山科技大學獲准成立「電腦與遊戲發展科學學士學位學程」，109學年度首度招生！該校特別延攬台灣知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」劉書瑋擔任電競總教練，由李天祥校長親自頒發聘書。

▲崑山科技大學延攬台灣知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」劉書瑋擔任電競總教練，由李天祥校長親自頒發聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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崑大電競學程109學年度正式對外招生，為提升教學品質，該校禮聘專業領域傑出、實戰經驗豐富的電競業師蒞校授課，該次邀請職業戰隊退役選手「西門夜說」擔任專技助理教授。「西門夜說」為鈦宇數位戰隊「ahq e-Sports Club」（簡稱AHQ）的中路職業選手，曾兩度擊敗有「英雄聯盟之神」稱號的韓國籍選手Faker，在電競界中相當知名，他也將於109學年度開學當日，為全校新生演講，並擇期為電競學程學生進行英雄聯盟遊戲電子競技職業賽示範與實況主現場轉播，讓電競相關科系的學生羨慕不已。

▲崑山科技大學延攬台灣知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」劉書瑋擔任電競總教練，由李天祥校長親自頒發聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大電競學程跨創意媒體和資訊科技的完美結合，課程規劃涵蓋現今最夯的電競產業人才需求的所有面向，學生4年完成學業後將會成為新媒體界的寵兒，不但有遊戲製作的程式設計經驗，同時也具備融入現代自媒體社會的能力。西門夜說獲頒聘書當天，由李天祥校長親自頒發，並與鐘俊顏主任秘書、電競學程洪俊銘主任相談甚歡。

▲崑山科技大學延攬台灣知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」劉書瑋擔任電競總教練，由李天祥校長親自頒發聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲崑山科技大學延攬台灣知名電競戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」劉書瑋擔任電競總教練，由李天祥校長親自頒發聘書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長表示，該校積極延攬具有國際職業競賽經驗的師資、斥資2千萬元引進電競設備，打造最新時尚電競館、電競教室和電競基地，另透過高教深耕經費的挹注為學生爭取學習資源與舉辦各類型電競賽事，藉此提升工作技能，了解電競產業職場需求，盼能精進學生大型電子競技賽事規劃、播報與電子競技實戰能力，並能學習其嚴謹的職場態度，期待學生能好好把握機會學習，將課程能量轉換為就業利器。

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