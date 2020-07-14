美廉社首度跨界誠品「串流會員優惠」　三倍券結帳最低5折

▲美廉社首度跨界聯合誠品，「好友券」可享購書一冊77折優惠。（圖／美廉社提供）



記者林育綾／台北報導

美廉社首次跨界聯手誠品書店，推出限量20萬本的美廉社「好友券」，7/15起美廉社會員只要到門市消費，不限金額即贈送1本，只要持券至誠品書店買書，可享一冊77折優惠；而誠品書店會員至美廉社門市，出示誠品書店實體或APP會員卡，也同具資格可領取美廉社「好友券」1本，串流彼此會員。

美廉社表示，「好友券」內含誠品書店買書享單一冊77折優惠；影音平台CATCHPLAY+輸入優惠代碼，享單租電影5折；新用戶使用外送平台Uber Eats輸入序號可享2次100元折扣；藥妝通路Tomod's消費滿額還可使用50元購物抵用券；美廉社指定商品滿額折價券等，發完為止。

▲美廉社另闢三倍券專區，最低5折。（圖／美廉社提供）

另外政府發放的「振興三倍券」15日將開放領取使用，目前預購人數已破千萬，選擇紙本人數更佔近9成，美廉社看準領用熱潮，針對紙本三倍券，全台700多間門市也推出優惠專區，7/16-8/11憑「振興三倍券」200元面額券到美廉社消費，可享指定飲料、零食、濕紙巾、米、酒品等近50項商品僅200元優惠價，等於最低下殺5折。

憑「振興三倍券」500元面額券，可享能量飲、米、油、酒品等近20項商品500元優惠價，美廉社也期待，疫情稍緩之際，能透過新推出的美廉社「好友券」連同「振興三倍券」效應，一同振興經濟。

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