帶上設計感露營設備，與親友共赴海角星夜的浪漫約會

浪漫露營夜：篝火、紅酒與音樂電影

炊煮野食後，你能從隨身冷卻器Pelican的Dayventure Sling Cooler拿出冰鎮的葡萄酒與啤酒，添上ICEBREAKER®POP製冰盒拿出的冰塊，迎接露營夜。如果你是浪漫派的露營者，便會覺著營地就該有個Radiate Portable Campfire，便攜式篝火能瞬間營造濃厚的野營氛圍。但，你若想在安全感中浪漫行事，höfats的SPIN在玻璃壁爐裡立火炬，能全然滿足你的感受。

▲（圖／上為Pelican Dayventure Sling Cooler，下為ICEBREAKER®POP）

▲（圖／上為Radiate Portable Campfire，下為höfats SPIN）

或許在火光中喝點葡萄酒的同時，你也會想開啟韓國Yubin Choi和Ilhyun Kwon設計、具吉普車造型的Outdoor Bluetooth Speaker，或是由設計師Ho Hsiang Chang構思、能360°旋轉投射到任何地方的OUMBRA Outdoor Projector，和同遊者來場音樂電影之夜。

▲（圖／上為Outdoor Bluetooth Speaker，右為OUMBRA Outdoor Projector）

最後在睡前，在帳篷上裝設太陽能充電、長達48小時散發柔和燈光的Qwnn摺疊燈，並在篷外放置防水且能調控色光強度的立方光燈enevu Cube，以供夜間辨物照明，在舒適帳篷中結束露營的夜晚。

▲（圖／上為Qwnn，下為enevu Cube）

O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

無論自行出遊或與親朋好友一塊露營，總想像一切都能如計畫般美好──比計畫更美是最好──最不希望的是一切規劃完備的假期，受到陌生人的不經意舉動影響而被破壞。

營地挑選最好擁有獨門、獨院、獨戶規格，擁有足夠隱私與空間，使得露營行程能更自在開心，讓夜底能打擾你的，只會是滿天的星斗，而不是隔壁帳篷的鼾聲。

▲墾丁白沙灣海灘（圖片來源／shutterstock）

（完整文章請看瘋設計）

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