金門加碼發放「1+1」！2000現金換4000振興券　縣民嗨爆估創5.6億商機

▲金門縣政府印製的振興劵將在17日起發放，不過只能在金門本地的商家消費。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚／金門報導

「行政院振興三倍劵」將於本月15日進行發放，金門縣政府則額外「加碼」發放金門限定的「2000+2000振興劵」，並在13日陸續送達縣內各鄉鎮公所，預計17日之後發放，據指出，縣府為刺激消費推出金門版的振興劵，縣民只要準備自備款2000元，就可獲得8張金面額500元的「金門版振興劵」，但消費範圍僅限於金門本地的商家，縣府也預估創造5.6億商機。

縣府建設處表示，1+1振興券發行特別考量防偽需求，印製工作委由財政部印刷廠印製，借助財政部印刷廠印製防偽票券豐富經驗，提供看、轉、掃、括四大防偽功能；於印製工作完成後，在縣府主計處、政風處陪同下分次完成清點驗收作業，金門縣警察局也在振興券抵達金門後，協助全程押運、監控、維安等工作，另振興券集中保管點，設置全程24小時錄影監控及維安保全措施，以確保安全無虞。

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縣府也說，這次次1+1振興券經統計共計42間發放所，發放時間為7月17日到7月19日發放，規劃驗證、核章、收款、發券之流程請村里長發放振興券給民眾依序領取，每間發放所配置兩位人力協助村里長，於發放期間由鄉鎮公所、縣府建設處成立工作小組之單一聯繫窗口，協助村里長解決發放的問題，讓鄉親可以更便利領取1+1振興券。

▲金門縣警方已在13日將限定版振興劵押運到縣內各鄉鎮公所。（圖／記者林名揚翻攝）