病毒溯源是「科學問題」！華春瑩證實：2位世衛專家已經抵達中國

▲新冠肺炎最初從武漢爆發。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，各國紛紛強烈呼籲世衛組織調查病毒起源，日前就有消息指出，WHO將派專家於11、12日赴中國研究溯源和傳播途徑。中國外交部發言人華春瑩今（13）日透露，目前兩位世衛組織的專家已經抵達中國。

中國外交部13日的記者會上，華春瑩表示，經過雙方協商，中國政府同意WHO派專家，到北京同中國的科學家和醫學專家就新冠肺炎病毒溯源科學合作有關事宜進行合作與交流，「目前兩位專家已經抵達中國」。

她進一步強調，「我們與世衛組織有基本共識，那就是溯源是一個科學問題，應該由科學家在全球範圍內開展國際科學研究與合作。」WHO也認為，溯源是一個持續發展的過程，可能涉及到多國、多地，世衛組織將根據需要對其他國家和地區也進行類似的考察。

不過，有外媒報導透露出，世衛組織將前往中國調查新冠病毒起源，但代表團卻只會調查「人畜共通起源」議題。外界認為，此舉暗示著WHO不會訪查「武漢病毒研究所」（WIV），且接受了北京所偏好、病毒在野味市場中自然傳播給人類的理論。各國科學界紛紛抨擊，這項調查變得「沒有公信力」。

武漢病毒研究所2013年在中國南方一處廢棄銅礦坑中發現RaTG13病毒（之後更名為RaBtCoV/4991），導致6名清理蝙蝠糞便的工人出現神秘呼吸道疾病，其中3人死亡。此病毒與新冠病毒比對之後，匹配程度高達96.2％，也被武漢病毒研究所新發傳染病研究中心領導人石正麗（Shi Zhengli）透露存放在所內。