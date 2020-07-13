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反擊！陸外交部：制裁美國會議員盧比歐、克魯茲等4人

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▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院、財政部上周以涉及重大人權侵犯為由制裁4名新疆高官。大陸外交部13日進行回擊，宣布對美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz），聯邦眾議員史密斯（Chris Smith) 4人實施相應制裁。

大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，美方嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

▼美國共和黨籍參議員盧比歐。（圖／路透社）

▲美國參議院情報委員會代理主席、挺台派共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／路透）

華春瑩指出，針對美方的錯誤行徑，中方決定自即日起對美國「國會－行政部門中國委員會」以及美國國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克、聯邦參議員盧比歐、克魯茲，聯邦眾議員史密斯實施相應制裁。

華春瑩強調，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉，「中國政府捍衛國家主權安全發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。」

華春瑩還說，敦促美方立即撤銷有關的錯誤決定，停止任何干涉中國內政、損害中國利益的言行，「中方將根據形勢發展作出進一步反應。」

▼美國共和黨籍參議員克魯茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）。（圖／達志影像／美聯社）

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