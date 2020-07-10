美制裁陳全國等4位新疆高官　凍結資產並禁止入境

▲ 在「再教育營」的人大多是維吾爾族穆斯林，他們必須學習普通話，遵守嚴格日常規範。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷9日電

美國財政部今天以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁新疆黨委書記陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍。前3人未來也禁止入境。

美國財政部外國資產管制辦公室今天宣布，以涉及嚴重侵犯新疆少數族群人權為由，並依據總統川普2017年12月發布的第13818號行政命令，將陳全國、朱海侖、王明山與霍留軍等4位前任及現任中國官員，以及新疆公安廳列入制裁名單。

上述行政命令是依據「全球馬尼次基人權問責法」（Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）等美國法律發布。川普在命令中指出，嚴重人權侵犯與貪污情事對美國國安、外交政策與經濟造成重大威脅，相關人士在美資產應被凍結。

今天同一時間，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也發聲明表示，將依據「2020財政年度國務院、對外行動及相關計畫撥款法」第7031（c）節，點名制裁陳全國、王明山及朱海侖，他們連同直系親屬未來將無法入境美國。

根據上述法案第7031（c）節，外國政府官員或直系親屬若涉及重大貪污或人權侵犯情事，美國國務卿應點名這些人士，並禁止他們入境美國。

此外，蓬佩奧指出，美國也將依據「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）第212（a）（3）（C）節，對負責或參與拘禁、虐待維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群的其他中共官員，施行額外簽證限制措施。他們親屬也可能受到相同簽證限制。

「移民與國籍法」第212（a）（3）（C）節明訂，美國國務卿若有理由相信，特定外籍人士入境美國或在美行動計畫恐對美國帶來嚴重外交政策後果，該人士則不得進入美國。

蓬佩奧表示，中共侵犯維吾爾族、哈薩克族及其他新疆少數族群人權，包括強迫他們勞役、大規模任意拘禁、強迫節育，以及試圖抹滅他們文化與穆斯林信仰等，美國對此不會袖手旁觀。

蓬佩奧說，在中共加大對新疆壓迫前，陳全國監管西藏區域大規模人權侵犯行動，許多中國官員目前在新疆動用的可怕手法與政策，當時也被用在西藏。他呼籲，所有關切中共侵蝕人權與基本自由的國家，都應加入美國譴責北京行徑行列。

為了反制中國在新疆拘禁大量維吾爾族，美國國務院、財政部、商務部與國土安全部本月1日發布聯合聲明，提醒美國企業檢視中方供應鏈是否涉及在新疆與中國其他地區侵犯人權。