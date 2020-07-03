新疆下起六月雪！持續20hrs「積雪50公分」　居民驚呼：真真真真冷

▲暴雪後的新疆。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸部分地區近期發生極端氣候，烈日炎炎的夏季，新疆6月29日下起了六月雪，一夜間雪漫天山，伊黎河谷變成銀白世界，當地人看到直呼是奇蹟！在巴州和靜縣巴音布魯克鎮，暴雪更是持續了近20個小時，最厚積雪將近40-50公分。另外，7月份新一波降雨襲擊多地，長江「第1號洪水」在長江上游形成。

▼雪景。（圖／新華社）

▲新疆仿佛一夜入冬。（圖／新華社）

綜合陸媒報導，新疆伊犁哈薩克自治州昭蘇縣、特克斯縣等地，6月28至6月29日迎來此次「夏」雪。據悉，新源縣獨庫公路、那拉提景區一帶，受冷空氣影響遭遇強降雪，降雪量達到28至35公分，氣溫驟降10℃左右；巴州和靜縣巴音布魯克鎮6月29日淩晨也突降暴雪，持續了近20個小時，最厚積雪將近40至50公分。

當地人紛紛PO出雪景照，不少網友表示，「伊犁下雪了！！！！」、「 真真真真冷」、「 凍死寶寶了」、「六月飛雪可能會晚來，但一定不會遲到」、「你說新疆這啥天」。

▼河流。（圖／新華社）

另外一邊，大陸中央氣象台已連續31天發布暴雨預警，2日更預告，目前暴雨未見緩和，2日深夜到3日中午，北京將迎來「入汛以來最強降雨」，不排除可能發生山洪、崩塌等災害。

大陸水利部也宣佈，今年長江「第1號洪水」在長江上游形成，三峽水庫入庫流量激增至每秒5萬立方公尺，根據大陸《全國主要江河洪水編號規定》，達到洪水編號標準。

▼水災嚴重。（圖／翻攝央視新聞）

重慶災情嚴重，根據當地防汛抗旱指揮部2日通報，過去24小時已有28個區縣出現暴雨，重慶70%以上都遭水猛灌，已導致1人死亡、1人失蹤，6萬餘人受災，12條次中小河流出現超警戒超保證水位洪水。

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