屏東萬丹紅豆節疑涉弊端　公所1主祕2課長1廠商聲押禁見獲准

▲屏東地檢署偵辦萬丹鄉公所紅豆牛奶節等弊案，向法院聲押禁見公所主祕鄭光輝等人獲准。 （圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

法務部廉政署南部地區調查組會同屏東地檢署偵辦屏東縣萬丹鄉公所舉辦紅豆節活動、四維國小人行道等工程疑似發生弊端，10日執行搜索相關人員處所及公所，帶回鄉長劉昭相、鄉公所主任秘書鄭光輝及3名課長，訊後鄉長劉昭相請回、鄭光輝及兩1名課長、黃姓廠商涉案情節重大，有串證之虞，向法院聲押獲准，擴大偵辦。

屏東地檢署日前獲悉某鄉公所公務員涉嫌洩漏相關採購資訊以圖利特定廠商及違反政府採購法等不法情事，經檢察長黃謀信指派檢察官成立專案小組，並發交法務部廉政署南部地區調查組調查，經調查蒐證後，於昨天指揮南調組持屏東地方法院法官核發搜索票搜索某鄉公所主任祕書鄭光輝、張姓及余姓課長、黃姓廠商等居所及辦公處所等共14處，並扣押採購案等相關資料，隨即傳喚被告及相關證人共23人次釐清案情。

經檢察官訊問被告及相關證人後，認被告鄭光輝等3人及黃姓廠商分別涉及貪污治罪條例等罪嫌，所犯為5年以上有期徒刑重罪，且有事實足認有湮滅、偽造或變造證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押之必要，於今日（11日）向法院聲請羈押禁見裁准。

另一位課長諭知交保新台幣20萬元，被告李姓及林姓男子各諭知各交保20萬元及10萬元。

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