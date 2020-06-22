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「固殺草作紅豆落葉劑」可能傷胎兒發育　防檢局：沒鼓勵農民使用

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紅豆。（圖／Pixabay）

▲紅豆。（示意圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

防檢局推「固殺草作為紅豆植株乾燥使用」，卻引發各界爭議，其中一項是歐盟早在2018年7月後禁用，因具有生殖毒性會影響胎兒發育。防檢局今（22日）下午臨時召開記者會表示，全世界只有歐盟不能用，是因為該國「業者商業考量」，沒有在期限內提出展延，導致沒有許可證，且固殺草只是選項之一，並沒有鼓勵農民使用。

防檢局說明，紅豆是高屏地區重要冬季作物，栽培面積約為6千公頃，產量約1.2萬公噸，產值可達10億元。90%農民過去習慣在採收前進行藥劑處理，以提高植株乾燥及機械採收效益。防檢局副局長鄒慧娟表示，為降低巴拉刈對紅豆農衝擊，高雄、台南農業區改良場確定藥效和藥物殘留量結果，經過使用和完整審慎評估，依據科學數據才核准使用，使用方法都有確保消費者和環境安全。

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▲▼防檢局副局長鄒慧娟。（圖／記者許展溢攝）

▲鄒慧娟表示，沒有鼓勵農民使用固殺草，只是選項之一，會繼續鼓勵農民減少農藥使用。（圖／記者許展溢攝）

至於外界質疑健康風險問題？鄒慧娟說，作為農藥使用，要評估很多毒性資料，外界稱危害部分是高劑量狀況，跟日常接觸到的不同，全世界只有歐盟不能使用，因為業者商業考量，沒在期限內提出展延科學資料，許可證到期，才不能用，其他國家都普遍使用。

鄒慧娟強調，核准固殺草只是選項之一，沒有要鼓勵農使用，農民有需要時能增加他們的選項，核准過程相當嚴謹，環境永續、人體健康和消費者安全上，到種植農民上風險和經濟都希望考慮到，重申核准方法只是選項之一，不是鼓勵要使用，若涉及環境健康等風險，都會持續評估。

▲▼ 巴拉刈禁用 。（圖／農委會提供）

▲農委會輔導措施 。（圖／農委會提供）

媒體追問台灣兩大產地萬丹、美濃紅豆農反映，防檢局稱為維護國產品質要開放固殺草使用，但如此一來對品牌有影響，為何政府要堅持開放？甚至國產紅豆標準可能會比進口紅豆標準寬鬆，希望防檢局重啟討論。鄒慧娟表示，固殺草本來就可作為植株乾燥和除草劑，是各國依照使用必要性核准。防檢局提到遭質疑放寬，事實上標準是國內、外一致，不是國內可用，國外不行。另外，使用上也有其他配套措施，有很多方法鼓勵農民朝向環境永續。

防檢局提到獎勵措施包括，輔導農民種植同一品種紅豆，以利自然落葉採收，產銷履歷不使用落葉劑或選用巴拉刈替代藥劑者，每公頃1.5萬元獎勵金，不使用落葉劑或使用氯酸鈉者，補助每公頃6500元。今年6月15日起鼓勵使用友善資材，發送壬酸推廣券，農民以30元即可取得壬酸產品，同時針對紅豆產品會持續辦理抽驗，確保農藥殘留無虞。

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