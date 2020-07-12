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熟睡遭侵犯…國中妹嚇傻換趴睡「姨丈從後面來」　她忍12年崩潰曝惡行

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子敏敏（化名）升國三那年暑假去阿姨家玩，未料半夜遭疑丈性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／新北報導

現年27歲的女子敏敏（化名）向警控訴，升國三那年她夜宿阿姨家時，入睡後遭姨丈性侵，對方不僅將她內衣褲全脫下，還侵入性撫摸她下體。雖然此事發生至今已超過12年，但敏敏因長期活在陰影中痛苦難耐，遂於2019年間下定決心報警，近日法院判決結果出爐。

敏敏控訴，升國三那年暑假某日她在阿姨家過夜，當晚她與升國一的表弟同睡一間房，阿姨則是與剛出生的嬰兒睡在另一間，怎料她半夜熟睡之際，突然感覺有人在撫摸，先是把她褲子、內褲脫下，後甚至將上衣及內衣都一併解開。

敏敏表示，她非常清楚對方就是姨丈，但因當下實在非常害怕，所以只敢翻身側躺，沒想到對方見她改為趴睡仍不善罷甘休，在碰觸完她「妹妹」後，進而直接侵犯她肛門，雖時間短暫，但仍讓她感到痛及不舒服。敏敏說，她最後睜開眼時，看到姨丈離開轉身走去洗手間。

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▲桃園市林姓男子遭前女友指控，去年5月酒後硬上性侵，林辯稱經過女友同意才帶套上陣。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子敏敏（化名）升國三那年暑假去阿姨家玩，未料半夜遭疑丈性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

法庭上姨丈否認犯行，他辯稱敏敏小六後就不曾到他家過夜，同時再控訴，敏敏是因房子過戶問題與阿姨有嫌隙，雙方爭吵後為挾怨報復，所以才誣控他。

新北地院審理時認為，敏敏在脫離學生身分後，對自己的遭遇耿耿於懷，向他人侵訴時總會有明顯的情緒起伏、激動、哭泣或憤怒等現象，過去更曾有就診精神科及輕生念頭，可見此事件對她打擊甚深。經勘驗相關證人闡述敏敏狀況後，法官判定姨丈犯行屬實，審結依成年人故意對少年犯乘機性交罪，判處他有期徒刑3年。全案仍可上訴。

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