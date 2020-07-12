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高雄男逼女友「爽一下」！前夫衝現場救人…暴打他的頭

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▲桃園市賴姓男子遭指控替入監服刑友人照顧其還在念國中的外甥女，竟趁家中無人趁機性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

▲高雄男水果刀強逼女友性交。（示意圖／Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

高雄市的許姓男子去年與前女友在家中共進早餐，吃完後前女友準備離去，雙方因細故爭吵，許男竟持刀割破前女友的上衣，準備用強迫的手段性侵前女友，所幸警方、前女友的前夫即時到場，才阻止悲劇發生，許男也被依強制性交未遂罪判處3年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決書內容指出，許男的前女友去年12月多到許男的住處，兩人一起吃了早餐，隨後前女友準備離去，許男感到不滿，希望前女友能「讓我套（性交的意思）」、「妳上去讓我X一X」，但前女友因趕著去上班，拒絕了要求。

對此，許男感到不滿，用強制的手段，阻止前女友離去，還拿出水果刀，將前女友的衣服割破，迫使對方將褲子脫下。前女友趁著許男不注意，傳訊向前夫求救，所幸警方、前夫趕抵現場，才阻止悲劇發生。

▼女子的前夫看到她沒穿褲子，坐在沙發上，氣得痛毆許男的頭部。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市陳姓男子於2016年間趁女子酒醉時性侵得逞，女子事後驚覺內褲上有精液怒告陳男。（示意圖／免費圖庫pixabay）

前夫見到前妻沒穿褲子，坐在沙發上，感到相當生氣，轉頭就往許男的頭部毆打，立刻被其他人制止。許男開庭時辯稱，當時前女友有同意，雙方是合意性交，但合議庭調閱監視器，發現許男強脫前女友的衣服，沒脫成還拿刀子割破，導致前女友嚇得脫褲子，行為侵害性自主權利，也導致前女友心理受創，嚴重危害治安。

儘管雙方已經調解，前女友還替許男求情，合議庭仍依相關法令，判處許男3年8個月有期徒刑，並查沒收做案用的水果刀，全案仍可上訴。

 

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