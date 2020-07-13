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迪士尼授權！超萌「Tsum Tsum中衛口罩」開賣了　一次看各通路懶人包

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▲中衛口罩。（圖／中衛提供）

▲中衛口罩顏色多樣，甚至跟迪士尼合作推出相關系列兒童口罩。（圖／中衛提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣進入後疫情時代，花色多樣的中衛口罩掀起搶購熱潮。迪士尼授權商日前和中衛合作，推出Tsum Tsum系列圖案的兒童口罩，超萌圖案引發熱論。另外，《ETtoday新聞雲》記者也整理出各通路懶人包，讓讀者一目了然。

【美妝、藥妝店】
●Grace Gift：13日早上10點
販售迪士尼授權中衛的TSUM TSUM圖案口罩，一盒30入，價格是589，限量50盒、每人限購一盒。販售點包括官網、台北忠孝sogo門市、武昌誠品門市、南西誠品門市，也有搭配洗手凝露、棉花棒販售的組合。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Grace Gift）

▲Grace Gift推出TSUM TSUM圖案口罩。（圖／翻攝自Facebook／Grace Gift）

●屈臣氏：以網站公告為準
13日開賣1600盒MIT摩戴舒醫用口罩，一盒50片售價350元，各門市進貨數量不一，建議民眾可先致電屈臣氏門市確認到貨情況。

●康是美：每周五固定釋出
康是美網站上有中衛兒童口罩可選購，每包3入49元，不過顏色僅有天空藍，詳細情況則依網站為準。

●小三美日
販售台灣優紙醫療用口罩，顏色隨機出貨，1盒50片，售價289元；另外，也有搭配其他防疫產品推出組合。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心：早上11點
每日上午11點至12點開賣中衛成人口罩，共有櫻花粉、櫻桃紅、海芋黃、麥飯石灰和酷黑，共5種款式可選，1盒50入，售價300元；也有中衛兒童口罩小兔款、藍胖達款，一盒30片入，售價260元。

此外，也有匠心、摩戴舒的醫療口罩，每人限購1盒。

●蝦皮購物：下午5點
每日下午5點在蝦皮超市開賣台灣製醫用口罩，至於詳細款式、價格，依網站公告為準。

●墊腳石
墊腳石購物網上已經有多款醫用口罩，善存成人醫用口罩，一盒50入，售價是399元，顏色雖然有藍、粉色，但是取隨機出貨方式寄送。還有巽風堂、摩戴舒的成人平面醫用口罩，兩家產品一盒皆為50入，售價都是400元，顏色僅有天空藍。

另外，網站也有販售兒童醫用口罩，順易利的部分是50入一盒，售價429元，顏色只有藍色。3M Nexcare兒童醫用平面口罩，一包5入55元，顏色則有藍與粉。販售情況則以網站為主。

▲屈臣氏備貨150萬片口罩 示意圖。（圖／記者張毓容攝）

▲後疫情時代，各大通路紛紛上架口罩。（示意圖／記者張毓容攝）

【藥局通路】

●丁丁藥局
網路商店有販售優衛醫用口罩，1盒50片，售價299元。另外還有摩戴舒醫療兒童平面口罩，1盒50入，售價349元。

●大樹藥局
大樹藥局APP上，有推出匠心的口罩，也有萊潔兒童和成人的醫用口罩，每人限購1盒，實際情況以APP顯示為準。

另外，大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間則以官方公告為準。

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