永和文化路坍塌疏散103人　侯友宜要求業者負起賠償損失

▲侯友宜11日下午視察永和施工意外現場。（圖／記者羅婉庭攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市永和文化路11日上午發生一起施工意外，一處住宅新建工程因施工不慎，造成路面塌陷，導致瓦斯漏氣，而周遭民宅外牆因此受損、歪斜。對此，新北市長侯友宜獲悉後不僅趕赴現場勒令停工，事後也在臉書發文表示，「要求業者負起責任賠償損失，市府也將協助居民監督、把關」。

侯友宜臉書提到，新北永和文化路113巷一處集合住宅新建工程11日上午10時39分疑因施工不慎造成地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損，主要影響6棟30戶，疏散65人，預防性疏散50戶38人，共計80戶、103人，目前安置於永和區2處旅社，所幸無人受傷。

侯友宜透露，他第一時間立即指派新北市副市長謝政達到場關心，並勒令停工，緊急應變中心則在現場成立前進指揮所，召集工務、水利、經發、警察、消防、永和區公所、台電及天然氣公司等單位進駐、緊急搶災及居民安置工作。同時，調度混凝土車在安全無虞狀況下灌漿塌陷處，先穩固地基。消防局也拉水線於基地內灌水，讓基地內、外壓力平衡，盡快完成初步路面搶修，避免擴大。

侯友宜指出，現在各單位正進行修復自來水及瓦斯管線，而80戶也經過土木結構技師勘驗後確認目前狀況非常穩定，沒有再崩塌之虞。預計2、3天把管線修復好，連續壁打得夯實，大家都確定安全無虞後再回來，「我要求業者負起責任賠償損失，市府也將協助居民監督、把關」。