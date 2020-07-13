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新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐

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新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐。（圖／東森新聞）

▲民眾在環狀線橋和站等車，自備扇子不停搧風。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

全台連日不斷飆高溫，有民眾抱怨只要搭乘新北環狀線捷運幾乎沒有冷氣，在月台候車就像在火爐一樣，加上得戴緊口罩，讓不少人等車時狂飆汗。而環狀線當初採用全罩式屋頂及大量玻璃，屬於半開放空間，像是橋和站室內也熱到不行，實測一度高達35度。

《東森新聞》實際到新北橋和站，中午外頭溫度大約是37度左右，而站內屬於雙層設計，實測上層溫度大約是35度，下層溫度31度左右，也是屬於炎熱等級，上下兩層室內溫度差了4度，有乘客戴口罩自備扇子不停搧風。

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▼橋和站屬雙層設計。（圖／東森新聞）

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐。（圖／東森新聞）

一名乘客表示，他覺得不是只有橋和站，整個環狀線冷氣應該是要加強，戴口罩本來就比較悶，所以如果又沒有冷氣，像現場只有一個電風扇也不夠。

不只橋和站，民眾反映多次搭乘環狀線上下班，光等車超過5分鐘以上就會大飆汗。實際來到捷運景安站，實測室內溫度落在34度左右。一名乘客說，感覺沒什麼空調，雖上方有送風還是很悶熱，假如等車時比較涼爽，那當然是最好。

新北環狀線當初設計選用全罩式屋頂及大量玻璃，屬於半開放空間，主打通風；但近期高溫不斷，光是新北溫度都飆升到37、38度，根本沒有涼風，捷運月台只有少數的電風扇支撐，吹出來都是熱風。民眾形容進到捷運站，口罩不能摘，但室內像火爐一樣，等車時間變得更加痛苦，期盼能加以改善。

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐。（圖／東森新聞）

▲▼新北環狀線當初設計選用全罩式屋頂及大量玻璃，屬於半開放空間，主打通風。（圖／東森新聞）

新北環狀線月台悶熱！乘客怨沒冷氣「等5分鐘大飆汗」　實測溫度出爐。（圖／東森新聞）

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